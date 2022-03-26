Армія Путіна продовжує знищувати українські міста та мирних людей. У суботу, 26 березня, російські танки зайшли на територію міста Славутич, де захопили міську лікарню.

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Іван Дорн про російські танки у Славутичі

Музикант народився в Славутичі, його дитинство та юність пройшли саме там. Він завжди з любов'ю та ніжністю говорить про це місто.

Славутич – це місто в Київській області, що розташоване недалеко від Чорнобильської АЕС. Воно повністю ізольоване вже понад 2 тижні. А 26 березня в місто зайшли російські танки.

Сьогодні в Славутичі люди вийшли на мітинг за Україну, проти російських військових. Російська армія та техніка вже в місті. Вчора його вже обстрілювали снайпери,

– написав Іван під відео, в якому розповідав про рідне місто.

Також артист звернувся до російських солдатів: "Нападаючи на Славутич, ви нападаєте на людей з різних країн, яких переселили в Україну для усунення наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС. Це найкращі розуми України, Росії, Білорусі, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Азейбарджану. Ви нападаєте на світ".

Іван Дорн розповів про Славутич: дивіться відео онлайн