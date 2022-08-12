На початку війни чимало українських артистів заявляли, що назавжди припинили співробітництво з росією. Однак через пів року риторика деяких артистів потроху змінюється.

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Коли Іван Дорн повернеться в росію

У травні ексгастролер заявляв, що повернеться в росію лише тоді, коли там майорітиме український прапор. Але тепер все змінилося. В новому інтерв'ю він назвав чотири умови, за яких повернеться в країну-агресорку з гастролями:

зміна влади в росії;

вибачення всіх жителів країни-агресора перед Україною;

визнання кордонів нашої держави;

визнання незалежності України.

Поки все це не виконають, то Дорн не з'явиться перед росіянами, бо вони не поважають українців.

Іван Дорн та війна в Україні