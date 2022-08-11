Спочатку гурт попросив організаторів фестивалю скасувати виступ росіянки. Однак у Чорногорії відмовилися. Тоді переможці Євробачення-2022 повідомили, що взагалі не поїдуть на фестиваль.

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Ми не будемо виступати з пропутінською російською артисткою на одній сцені. На звернення гурту організатори відмовилися скасовувати виступ Ніни Кравіц. Тому, як і обіцяємо, скасовуємо свій виступ там,

– заявив фронтмен гурту Олег Псюк.

У Kalush Orchestra немає "бажання виступати на одній сцені" з росіянкою. Колектив закликає шанувальників, які на Sea Dance прагнули потрапити саме на їхній виступ, не купувати квитки на фестиваль.

Організатори ж пояснили відмову скасувати виступ Ніни Кравіц, заявивши, що "дискримінація будь-якого артиста за національною ознакою є абсолютно неприпустимою".