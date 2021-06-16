Виступ гурту Go_A був одним із найкращих за весь час участі України на Євробаченні. Трек SHUM невпинно підкорює світових слухачів та займає перші позиції на всесвітньо відомих музичних чартах.
Цікаво Гурт Go_A з піснею SHUM зайняв другу сходинку серед 50 найпопулярніших треків США
Однак здобути перше місце Go_A все-таки не вдалося. Солістка колективу розповіла, що однією з причин цього могла бути політика.
Чому Україна не посіла перше місце на Євробаченні-2021
Артистка поділилася, всі учасники колективу відчували шалену підтримку глядачів. Також їхній концертний номер високо оцінили букмекери.
Ми слухали італійців в залі – це був дуже сильний виступ, але на Go_A реакція була набагато потужнішою. Три хвилини трибуни не могли заспокоїтися, все шоу змістилося по таймінгу. Це було просто нереально! Ми відчували максимальну підтримку глядачів,
– наголосила Катерина.
Павленко додала, що представники інших країн підходили до них і бажали успіху. Багато конкурсантів вірили, що Україна цього року знову переможе на Євробаченні.
"Всі учасники казали нам: "Друзі, ви – переможці". Коли ми виходили на сцену, всі одразу вибігали в зал, щоб послухати. Але ми здогадувалися, що перше місце нам можуть не дати через політичні проблеми. Тому поставили собі за мету – максимально запам'ятатися. І досягли її", – розповіла солістка Go_A.
Виступ Go_A у фіналі Євробачення-2021: дивіться відео онлайн
Go_A на Євробаченні-2021
- У фіналі Євробачення-2021 український гурт за результатами голосування суддів з різних країн отримав 97 балів. Глядачі ж віддали Go_A 267 балів. У таблиці фіналістів колектив посів 5 місце, а глядачі віддали йому 2 місце.
- Трек SHUM, з яким Україна виступала на конкурсі, підкорив популярні світові чарти Spotify та iTunes. А кілька тижнів тому він очолив світовий рейтинг вірусних композицій.
- Go_A увійшли в список Billboard 200, де посів 80-ту сходинку. Пісня SHUM стала першою україномовною композицією, яка потрапила в рейтинг.
- За переглядами на YouTube виступ Go_A у фіналі Євробачення-2021 потрапив в 10-ку найкращих цьогорічних виступів.
Як Go_A підкорюють світ / Інфографіка 24 каналу