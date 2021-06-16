Виступ гурту Go_A був одним із найкращих за весь час участі України на Євробаченні. Трек SHUM невпинно підкорює світових слухачів та займає перші позиції на всесвітньо відомих музичних чартах.

Цікаво Гурт Go_A з піснею SHUM зайняв другу сходинку серед 50 найпопулярніших треків США

Однак здобути перше місце Go_A все-таки не вдалося. Солістка колективу розповіла, що однією з причин цього могла бути політика.

Чому Україна не посіла перше місце на Євробаченні-2021

Артистка поділилася, всі учасники колективу відчували шалену підтримку глядачів. Також їхній концертний номер високо оцінили букмекери.

Ми слухали італійців в залі – це був дуже сильний виступ, але на Go_A реакція була набагато потужнішою. Три хвилини трибуни не могли заспокоїтися, все шоу змістилося по таймінгу. Це було просто нереально! Ми відчували максимальну підтримку глядачів,

– наголосила Катерина.

Павленко додала, що представники інших країн підходили до них і бажали успіху. Багато конкурсантів вірили, що Україна цього року знову переможе на Євробаченні.

"Всі учасники казали нам: "Друзі, ви – переможці". Коли ми виходили на сцену, всі одразу вибігали в зал, щоб послухати. Але ми здогадувалися, що перше місце нам можуть не дати через політичні проблеми. Тому поставили собі за мету – максимально запам'ятатися. І досягли її", – розповіла солістка Go_A.

Виступ Go_A у фіналі Євробачення-2021: дивіться відео онлайн

Go_A на Євробаченні-2021



Як Go_A підкорюють світ / Інфографіка 24 каналу