Выступление группы Go_A было одним из лучших за все время участия Украины на Евровидении. Трек SHUM неустанно покоряет мировых слушателей и занимает первые позиции на всемирно известных музыкальных чартах.

Интересно Группа Go_A с песней SHUM заняла вторую строчку среди 50 самых популярных треков в США

Однако получить первое место Go_A все-таки не удалось. Солистка коллектива рассказала, что одной из причин этого могла быть политика.

Почему Украина не заняла первое место на Евровидении-2021

Артистка поделилась, что все участники коллектива чувствовали неистовую поддержку зрителей. Также их концертный номер высоко оценили букмекеры.

Мы слушали итальянцев в зале – это было очень сильное выступление, но на Go_A реакция была гораздо мощнее. Три минуты трибуны не могли успокоиться, все шоу сместилось по таймингу. Это было просто нереально! Мы чувствовали максимальную поддержку зрителей,

– отметила Екатерина.

Павленко добавила, что представители других стран подходили к ним и желали удачи. Многие конкурсанты верили, что Украина в этом году снова победит на Евровидении.

"Все участники говорили нам: "Друзья, вы – победители". Когда мы выходили на сцену, все сразу выбегали в зал, чтобы послушать. Но мы догадывались, что первое место нам могут не дать из-за политических проблем. Поэтому поставили себе цель – максимально запомниться. И достигли ее", – рассказала солистка Go_A.

Выступление Go_A в финале Евровидения-2021: смотрите видео онлайн

Go_A на Евровидении-2021

В финале Евровидения-2021 украинская группа по результатам голосования судей из разных стран получил 97 баллов. Зрители же отдали Go_A 267 баллов. В таблице финалистов коллектив занял 5 место, а зрители отдали ему 2 место.

Трек SHUM, с которым Украина выступала на конкурсе, покорил популярные мировые чарты Spotify и iTunes. А несколько недель назад он возглавил мировой рейтинг вирусных композиций.

Go_A вошли в список Billboard 200, где занял 80-ю строчку. Песня SHUM стала первой украиноязычной композицией, которая попала в рейтинг.

По просмотрам на YouTube выступление Go_A в финале Евровидения-2021 попал в 10-ку лучших нынешних выступлений.



Как Go_A покоряют мир / Инфографика 24 канала