До фіналу Євробачення-2021 тепер залишилось зовсім трішки. Однак, аби дійти до нього, частина учасників конкурсу мала подолати другий півфінал. 20 травня співаки, співачки та гурти зробили все можливе, аби змусити нідерландську сцену Ahoy "запалати" й вибухнути аплодисментами після їхніх виступів.

Редакція Showbiz 24 пропонує вам "повернутись у часі" й знову переглянути, як незабутньо виступили конкурсанти другого півфіналу Євробачення-2021.

До слова, згідно з проведеним жеребкуванням у другому півфіналі виступали 17 країн: Сан-Марино, Естонія, Чеська Республіка, Греція, Австрія, Польща, Ісландія, Молдова, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія і Данія.

Відомо, що Ісландія не була присутня на другому півфіналі, адже один із учасників гурту Daði & Gagnamagnið захворів на коронавірус. Організатори конкурсу показали глядачам їхній виступ з попередньої генеральної репетиції.

Відео виступів учасників Євробачення-2021 у другому півфіналі

Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Сан-Марино Senhit – Adrenalina



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Естонія Uku Suviste – The Lucky One



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Чеська Республіка Benny Cristo – Omaga



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Греція Stefania – Last Dance



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Австрія Vincent Bueno – Amen



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Польща RAFAŁ – The Ride



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Молдова Natalia Gordienko – SUGAR



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Ісландія Daði & Gagnamagnið – 10 Years



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Сербія Hurricane – Loco Loco



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Грузія Tornike Kipiani – You



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Албанія Anxhela Peristeri – Karma

Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Португалія The Black Mamba – Love Is on My Side



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Болгарія Victoria – Growing Up is Getting Old



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Фінляндія Blind Channel – Dark Side



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Латвія Samanta Tīna - The Moon Is Rising



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Швейцарія Gjon's Tears – Tout l’Univers



Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Данія Fyr & Flamme - Øve os på hinanden

Що відомо про фіналістів другого півфіналу Євробачення-2021