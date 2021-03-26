Нова пісня теж не підійшла: Білорусь усунули від участі в Євробаченні
Друга пісня представників Білорусі на Євробаченні гурту "Галасы ЗМеста" теж не підійшла. Тому країна у 2021 році не братиме участі у пісенному конкурсі.
Джерело:eurovision.tv
Організатори конкурсу 10 березня звернулися до Белтелерадіокомпанії та попросили внести правки у стару пісню або написати нову.
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Нову пісню показали
Так, у Білорусі показали нову пісню того ж гурту. Заявку ретельно вивчили, щоб оцінити її право на участь в Євробаченні.
Однак організатори виявили, що нова пісня також порушує правила конкурсу.
Оскільки Белтелерадіокомпанія не змогла подати відповідну заявку в протягом продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65 конкурсі Євробачення,
– мовиться у заяві організаторів.
Пісню показали в мережі. Цього разу гурт співав про зайців та лисиць.
Що цьому передувало
- На початку березня у Білорусі заявили, що гурт "Галасы ЗМеста" представлятиме країну на Євробаченні. Виконавці висміювали протести в країні та опозиціонерку Світлану Тихановську.
- Колектив мав їхати на конкурс з російськомовною піснею "Я научу тебя", яка натякає на контроль та маніпуляції в країні. Країну могли дискваліфікувати через політичний підтекст, тому гурту дали час, аби виправити ситуацію.
- Згодом "Галасы ЗМеста" почали писати нову пісню, хоча звинувачення у політичних мотивах відкидали.
- Голова Білтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт розповідав, що гурт написав 2 пісні: веселу і сумну.
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