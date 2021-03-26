Друга пісня представників Білорусі на Євробаченні гурту "Галасы ЗМеста" теж не підійшла. Тому країна у 2021 році не братиме участі у пісенному конкурсі.

Організатори конкурсу 10 березня звернулися до Белтелерадіокомпанії та попросили внести правки у стару пісню або написати нову.

До теми Білоруси написали нову пісню для Євробачення-2021

Нову пісню показали

Так, у Білорусі показали нову пісню того ж гурту. Заявку ретельно вивчили, щоб оцінити її право на участь в Євробаченні.

Однак організатори виявили, що нова пісня також порушує правила конкурсу.

Оскільки Белтелерадіокомпанія не змогла подати відповідну заявку в протягом продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65 конкурсі Євробачення,

– мовиться у заяві організаторів.

Пісню показали в мережі. Цього разу гурт співав про зайців та лисиць.

Що цьому передувало