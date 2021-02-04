Відома пісня, з якою гурт Go_A поїде на Євробачення-2021: назва
Представники пісенного конкурсу Євробачення-2021 оприлюднили назву одної обраної пісні із трьох, які презентував гурт Go_A. Нею стала композиція, що називається "Шум". Її музиканти презентували у січні на музичних платформах.
Джерело: 24 канал
Відомо, що 5 членів журі Євробачення-2021 прослуховували пісні етнофолк-гурту Go_A в онлайн-форматі. Таке рішення було впроваджено з метою безпеки під час пандемії коронавірусу. Також організатори внесли деякі нові правила й, наприклад, уперше в історії конкурсу пісню, з якою гурт буде представляти Україну, обирали таємно.
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Go_A презентує на Євробаченні-2021 пісню "Шум"
В основу пісні "Шум" покладено однойменну обрядову гру-веснянку, а в інтерпретації гурту Go_A – це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства. Відомо, що на початку березня музиканти презентують конкурсну версію пісні "Шум" та новий відеокліп. Той кліп, який є наразі в мережі, було оприлюднено всередині січня, а його зйомки приходили на київській горі Щекавиця.
Go_A – Шум: дивитись відео онлайн
Текст пісні "Шум":
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, Шума розплетемо
Шума розплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо розплетемо Шума
Шума розплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетися, Шуме, розплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Що відомо про Євробачення-2021?
- Пісенний конкурс Євробачення-2021 мають провести у травні в Роттердамі.
- Перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня. Гурт Gо_A виступить в першому півфіналі.
- Gо_A мав виступити з піснею Solovey ще на попередньому Євробаченні-2020, проте через пандемію COVID-19 конкурс перенесли на 2021 рік.
- Організатори пісенного конкурсу наполягли, аби виконавці обрали нові пісні й, згідно до нових правил, Go_A повинен був презентувати не менше двох пісень експертному журі, щоб вони обрали найкращу.
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