У монаршій династії така традиція існує ще з 20 століття, але про неї стало відомо лише минулого року, коли помер принц Філіп.

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Де зберігатимуть заповіт королеви

Заповіт Єлизавети II запечатають та зберігатимуть у сейфі в невідомому місці в Лондоні під наглядом судді. Заповіт Її Величності зберігатиметься у сейфі разом з заповітом коханого, який помер у 2021 році, та матері Єлизавети I і сестри принцеси Маргарет, які обидві померли у 2002 році.

Коли виникла така традиція

Запечатування заповітів членів королівської сім'ї, які померли, почалося у 1910 році. Тоді у 40-річному віці помер принц Френсіс Текський. Його заповіт став першим з понад 30, які зараз зберігаються у невідомому місті в Лондоні.

Після смерті старшого члена королівської сім'ї виконавець заповіту звертається до голови відділу сімейних справ Верховного суду Лондона з проханням скріпити заповіт.

Зверніть увагу! Заповіт принца Філіпа засекретили на 90 років. Тоді голова сімейного підрозділу Ендрю Мафарлейн пояснив, що так роблять, аби убезпечити інших членів родини від нападок у пресі та підірванню чиєїсь репутації.

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