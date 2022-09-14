На третій день після смерті королеви у Букінгемському палаці повідомили, що похорон Її Величності відбудеться 19 вересня. Тобто на 11-й день після смерті монарха, а не на 10, як попередньо узгоджувалось у плані "Лондонський міст". Новим королем Великої Британії став Чарльз III, якого офіційного проголосили 10 вересня.

До слова Похорон Єлизавети II: у Букінгемі сказали, де та коли відбудеться

Усе, що відомо зараз про похорон та історичну процесію, яка відбудеться вже за кілька днів – читайте у матеріалі.

Хто транслюватиме похорон Її Величності

Як і очікувалось, головним каналом, який транслюватиме подію, буде BBC. Він вже не один десяток років закріплений за королівською сім'єю. Канал завжди транслював усі королівські весілля, коронацію королеви, трансляцію різдвяних привітань, а також похорон принца Філіпа у 2021 році.

Прямий ефір буде доступний на BBC iPlayer з постійними оновленнями на вебсайті новин і радіо BBC протягом дня. Очікується, що трансляцію будуть переглядати мільйони людей.

Коли і де розпочнеться похорон

Державний похорон королеви розпочнеться о 11:00 за місцевим часом (о 13:00 – за київським) у Вестмінстерському абатстві. Абатство є історичною церквою, де коронувалися британські королі та королеви, включаючи коронацію королеви у 1953 році. Це також місце, де вона вийшла заміж за принца Філіпа у 1947 році. Варто зазначити, що у цьому місці не було відспівування монарха з 18 століття, хоча похорон королеви-матері пройшов там у 2002 році.

Останні 4 дні тіло перед похороном королеви перебуватиме у Вестмінстерській залі (будівля поруч з абатством), де родичі та піддані зможуть належно з нею попрощатись. Зранку, у день похорону, труну з королевою перемістять в абатство на гарматному лафеті Королівського флоту.



Тіло королеви перевезуть у Вестмінстерське абатство 19 вересня / Фото BBC

Як триватиме процесія і де поховають королеву

Після відспівання королеви у Вестмінстерському абатстві труну королеви пронесуть пішки до Арки Веллінгтона у лондонському Гайд-парку, а потім перемістять на катафалк, який довгою дорогою проїде у Віндзорський замок.



Єлизавету II поховають у каплиці святого Георгія Віндзорського замку / Фото BBC

Цей замок є особливим для усієї королівської сім'ї. Там безперервно жили 40 монархів протягом майже 1000 років. Щодо Єлизавети II, то там вона зростала у підлітковому віці, коли тривала війна, а в час пандемії коронавірусу Її Величність перебувала там на ізоляції як у тимчасовій резиденції.

Урочиста служба чину похорону відбудеться у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку за участі архієпископа Кентерберійського, старшого єпископа англіканської церкви. Ця каплиця також має надважливе значення для королівської сім'ї, адже там свого часу одружились принц Гаррі та Меган Маркл, а також там поховали чоловіка королеви Філіпа у квітні 2021 року.

Там труну з тілом королеви опустять у Королівський склеп, а згодом поховають у сімейній каплиці короля Георга VI, де спочиває її батько король Георг VI, королева-мати Єлизавета та сестра принцеса Маргарет. Згодом туди мають також перепоховати тіла чоловіка принца Філіпа, який був похований у Королівському склепі, аби подружжя спочивало разом. Рішення перемістити тіло чоловіка було прийнято особисто Єлизаветою II за її життя.

Кого запросили на похорон і хто має бути

Після звістки про смерть Єлизавети II у світі "посипались" співчутливі дописи високопосадовців, яких згодом запросили на похоронну процесію. Одним з перших запрошення прийняв президент США Джозеф Байден, тому британці очікують його побачити серед іноземних гостей. Також свої візити вже підтвердили прем'єр-міністри Австралії, Канади, Нової Зеландії, наразі очікується затвердження від прем'єр-міністра Ірландії, а також президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Що цікаво, владіміра путіна на похорон ніхто не запрошував.

На смерть королеви одразу ж відгукнулись члени королівських сімей з усієї Європи, багато з яких були кровними родичами королеви. Тому вони, ймовірно, теж будуть на похороні: король Бельгії Філіп і королева Матильда та король Іспанії Філіп і королева Летиція – усі вони вже прийняли запрошення. На похороні також будуть високопоставлені політики Великої Британії та прем'єр-міністр країни Ліз Трасс.

До похорону обов'язково приєднаються родичі з королівської родини покійної Єлизавети II, включаючи її дітей – короля Чарльза III, принцесу Анну, принца Ендрю та принца Едуарда, а також їхні власні сім'ї. Також будуть присутні онуки королеви, у тому числі принц Вільям та його дружина Кейт та принц Гаррі з Меган Маркл. Зазначимо, що Вестмінстерське абатство може вмістити 2000 людей.

День у Великій Британії

Після смерті Єлизавети II Велика Британія вступила у 10-денний траур, під час якого по всій країні – приспущені прапори та заборонені великі публічні події. День похорону королеви буде "Днем національної жалоби" і офіційним вихідним днем. Опівдні британці вшанують пам'ять королеви двома хвилинами мовчання.

Після поховання королеви згідно з рішенням короля уся королівська сім'я зокрема вступить у 7-денну жалобу.