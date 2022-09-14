Принцеса Анна супроводжувала тіло королеви Єлизавети II, коли його везли з замку Балморал до Единбургу, а потім до Лондона. Через кілька днів після смерті Її Величності Анна розповіла, що була поруч з нею в останні години життя.

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Принцеса Анна про смерть Єлизавети II

Мені пощастило розділити останні 24 години життя моєї дорогої матері. Для мене було честю і привілеєм супроводжувати її в останніх дорогах. Бути свідком любові та поваги, виявленої багатьма людьми під час цих подорожей, було одночасно смиряючим і надихаючим,

– зізналася донька королеви.

Єдина донька королеви була поруч з нею в ту хвилину, коли Її Величність відійшла у вічність. Тому принцеса Анна не їхала до Шотландії разом з іншими представниками монаршої сім'ї.

Принцеса подякувала всім, хто поділяє почуття втрати монаршої родини. Також Анна вдячна за слова підтримки та розуміння, які лунають на адресу її брата Чарльза. Одразу після смерті Єлизавети II він перейняв на себе королівські обов'язки.

Королева Єлизавета ІІ та принцеса Анна / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Похорон Єлизавети II: головне

Ввечері 13 вересня труну з тілом королеви привезли до Букінгемського палацу. Тисячі людей зібралися на вулицях Лондона і біля воріт палацу, щоб віддати шану покійній Її Величності.

До 18 вересня триватиме публічне прощання з королевою у Вестмінстерському абатстві.

19 вересня завершиться процесія похорону Єлизавети II. Її поховають у каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському замку, поруч з чоловіком.

Представники майже всіх країн світу приїдуть до Лондона, щоб провести Її Величність в останню путь. На похорон не запросили лідерів лише трьох країн – колишньої британської колонії М'янма, білорусі та росії. Таким чином Велика Британія вкотре показала підтримку України.

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