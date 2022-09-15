В монаршей династии такая традиция существует еще с 20 века, но о ней стало известно только в прошлом году, когда скончался принц Филипп.
Смотрите также Прощание с Елизаветой II в Вестминстере: круглосуточная прямая трансляция
Где будут хранить завещание королевы
Завещание Елизаветы II будет запечатано и храниться в сейфе в неизвестном месте в Лондоне под наблюдением судьи. Завещание Ее Величества будет храниться в сейфе вместе с завещанием возлюбленного, умершим в 2021 году, и матери Елизаветы I и сестры принцессы Маргарет, которые обе умерли в 2002 году.
Когда возникла такая традиция
Запечатывание умерших завещаний членов королевской семьи началось в 1910 году. Тогда в 40-летнем возрасте скончался принц Фрэнсис Текский. Его завещание стало первым из более чем 30, которые сейчас хранятся в неизвестном городе в Лондоне.
После смерти старшего члена королевской семьи исполнитель завещания обращается к главе отдела семейных дел Верховного суда Лондона с просьбой скрепить завещание.
Смерть королевы Елизаветы II: главное
- Ее Величество мирно скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Рядом с ней в тот момент были родные, в том числе дочь принцесса Анна.
- Британцы чтили память королевы военными салютами, а также несли цветы в Балморал, Букингемский дворец и другие замки в разных городах Соединенного Королевства.
- Сразу после смерти Елизаветы II к исполнению королевских обязанностей приступил ее сын, провозглашенный 10 сентября королем Чарльзом III.
- С 9 по 19 сентября идет прощание с королевой. Сначала с ней прощались в Эдинбурге, а затем увезли в Лондон.
- Публичное прощание с Ее Величеством, которое могут посетить все желающие, проходит в Вестминстер-холле.
- 19 сентября состоятся похороны королевы. Ее похоронят в часовне Святого Георгия, расположенной в Виндзорском замке. Там же в прошлом году похоронили мужа Елизаветы II – принца Филиппа.