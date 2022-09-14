Труна з тілом королеви Єлизавети II завершує останню подорож. О 14:22 (за лондонським часом) вона вирушила з Букінгемського палацу – офіційної лондонської резиденції монархів.

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Жалобну процесію очолив король Чарльз III, принцеса Анна, принц Ендрю та Едвард, а також принц Уельський Вільям та Гаррі. Всі королівські особи одягнені у військову форму, окрім принца Ендрю та Гаррі, які не є членами монаршої сім'ї офіційно.

Також процесію супроводжує королева-консорт Камілла, принцеса Уельська Кейт Міддлтон та Меган Маркл. Вони їдуть машинами.



Діти Єлизавети ІІ супроводжують процесію / Фото AFP

Труна прикрашена Імператорською державною короною, а також вінком з квітів – це білі троянди, жоржини та інша зелень з садів палаців королеви. Її перевозить лафет Королівської кінної артилерії.

Труна з тілом королеви / Фото AFP

Подорож легендарної королеви проходитиме через центр Лондона – Королівські сади, торговий центр, Кінну гвардію та арку Кінної гвардії, палац Уайтхолл, вулицю Парламент-стріт, Парламентську площу та двір Нового палацу. Процесія триватиме 38 хвилин.



Жалобна процесія / Фото AFP

О 15:00 труну з тілом Єлизавети II доставлять у Вестмінстер-холл. Її поставлять на платформу, навколо якої чатуватимуть офіцери.

О 17:00 британці матимуть можливість попрощатися з їхньою королевою. Прощання триватиме 4 дні й завершиться у понеділок 19 вересня, о 6:30 ранку.