Єлизаветі II подарували сорт троянд, названий на честь померлого принца Філіпа

Чоловік британської королеви принц Філіп 10 червня мав би святкувати 100 років. До його дня народження Єлизаветі II подарували особливий сорт троянд, названий як "Герцог Единбурзький".

Два місяці тому помер принц Філіп – чоловік Єлизавети II не дожив до свого 100-річного ювілею. Та до його дня народження королева отримала зворушливий подарунок. Новий сорт троянд, названий на честь герцога Единбурзького, квітнутиме в саду Віндзорського замку.

Зверніть увагу Принцу Філіпу було б 100 років: святкування днів народжень та маловідомі факти з біографії

Єлизаветі II подарували сорт троянд

Троянду "Герцог Единбурзький" посадили в саду біля східної тераси. Так королева буде спостерігати за нею зі своїх апартаментів.

The Daily Mail зазначають, що новий сорт відрізняється насиченим темно-рожевим кольором. Щемливий подарунок Єлизаветі II презентував президент Королівського садівничого товариства Кейт Від.

Це троянда, названа "Герцогом Единбурзьким", вирощена на честь його сторіччя, і ця троянда в пам’ять про всі чудові речі, які він чинив за своє життя, щоб усі пам’ятали, як багато він зробив,

– сказав Кейт Від.

Королева відповіла, що троянда "виглядає чудово" й назвала подарунок "дуже люб’язним".

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Що відомо про смерть принца Філіпа