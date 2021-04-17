Оскільки похоронна процесія була приватною і проходила в умовах карантинних обмежень, то попередньо було дозволено перебувати у каплиці Святого Георгія лише 30 людям. Інші в цей час залишалися на вулиці.

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Хто прийшов на королівський похорон Філіпа

Коли тіло принца Філіпа перевозили зі стін Віндзорського замку до каплиці, усі, окрім Єлизавети II, пішком переміщались по території замку. Серед них можна було побачити:

чотирьох дітей королеви: принца Чарльз, принцесу Анну, принца Ендрю та принца Едварда;

їхні пари: герцогиню Каміллу, сера Тімоті Лоуренса та графиню Вессекську Софі;

онуків принца Філіпа та їхні пари: принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принца Гаррі, принцесу Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці, принцесу Євгенію та Джека Бруксбенка, Зару та Майка Тіндаллів, Пітера Філліпса, леді Луїзу Віндзор та Джеймса, віконта Северна;

доньку принцеси Маргарет леді Сару Чатто та її чоловіка Деніеля Чатто, а також сина принцеси Маргарет Девіда Армстронга-Джонса, Річарда Віндзора, герцога Кентського принца Едварда, принцесу Олександру;

почесну леді Огілві, наслідного принца Баденського, принца і Ландграфа фон Гессена, принца Гогенлое-Лангенбурга, графиню Маунтбаттен Бірманську;

прессекретаря принца Філіпа Арчі Міллера Бейквелла.

Члени королівської сім'ї, які йшли за катафалком принца Філіпа: фото / Скріншот із відео

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Принцеса Євгенія з чоловіком, принцеса Беатріс з чоловіком, Кейт Міддлтон та Камілла: фото / Скріншот з відео

Дружина принца Філіпа – королева Єлизавета II окремо під'їхала до каплиці автомобілем.



Єлизавета II на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Єлизавета II на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео

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