За похороном принца Філіпа спостерігав увесь світ. Британці несли квіти до Віндзорського замку, разом із королівською родиною вшановували пам'ять герцога.
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Похорон принца Філіпа дивилися майже 14 мільйонів глядачів
Церемонія прощання з чоловіком Єлизавети II була приватною, проте усі охочі могли подивитися її по телебаченню. Загалом у прямому ефірі за похороном спостерігали 13,6 мільйона британців:
- 11 мільйонів глядачів – на BBC;
- 2,1 мільйона – на ITV;
- 450 тисяч – на Sky News.
Відомо, що це приблизно така ж кількість жителів Сполученого Королівства, яка була в ефірі у 2018 році, коли принц Гаррі одружувався з Меган Маркл.
Похорон принца Філіпа: відео
Також BBC навели дані щодо кількості людей, які зібралися біля екранів телевізорів в день похорону принцеси Діани, який відбувся в 1997 році. Тоді церемонію прощання дивився 31 мільйон жителів Великої Британії, що залишився рекордом для подібних заходів у країні.
Похорон принца Філіпа: головне
- З герцогом Единбурзьким попрощалися в суботу, 17 квітня в Лондоні.
- Територією Віндзорського замку Філіпа везли на катафалку Land Rover його ж розробки.
- Урочиста церемонія пройшла в каплиці Святого Георгія, а поховали чоловіка в Королівській усипальниці.
- Провести принца в останню путь прийшли 30 запрошених гостей, серед яких родичі, близькі люди та державні діячі.
- Кількість людей, які були на похороні, обмежена у зв'язку з карантинними обмеженнями.
- Королева Єлизавета II була стійкою, проте дуже засмученою. Вона залишила на труні коханого особливу записку, яку написала власноруч.