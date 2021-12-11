Після фіналу Злату розкритикували за її вибір, оскільки більшість глядачів були впевнені, що в Андрія немає почуттів до неї. Огнєвіч ж побачила це лише після переглядів телевипусків шоу, а у фіналі обирала серцем.

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Реакція мережі на вчинок Андрія Задворного

Коли у пост-шоу Андрій оголосив, що став ініціатором розриву з "Холостячкою", оскільки в нього зникли почуття, то приголомшив всю країну. У коментарях під публікаціями цієї новини на офіційній сторінці проєкту та Андрія Задворного з'явилося чимало гнівних коментарів.

"Який він бридкий".

"Який він слизький, не щирий, відштовхує від себе. Неприємна людина. Златі бажаю жіночого щастя".

"Не розуміла вибору Злати. Андрій одразу здавався мені не щирим і не відповідальним. Шкода Злату. Андрій боягуз!"

"Несподівано? Ні!"

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Та є й ті, хто підтримує Андрія Задворного:

"Точно вирізали якийсь момент з ефіру. Але, я думаю, що є проблема в тому, що в Злати дуже великі запити і, можливо, Андрій не хотів цього озвучувати. Я поважаю його за те, що він просто сказав свою позицію і мовчав. Як людину, його можна зрозуміти. Зробили так, ніби він винен, а Злата ангел".

"Зараз буде багато хейту, але я так хочу тебе підтримати. Ти все зробив правильно, не зважай на цю лавину можливої ненависті. Щастя тобі та майбутнього взаємного кохання!"

"Я все-таки вважаю, що ви чогось не договорюєте в своїй історії з розставанням, але ви молодець, що взяли на себе відповідальність озвучити все".



Злата Огнєвіч та Андрій Задворний / Фото з інстаграму шоу

Також чимало глядачів вважають, що такий розвиток подій – це лише сценарій творців проєкту.