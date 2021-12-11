Після фіналу Злату розкритикували за її вибір, оскільки більшість глядачів були впевнені, що в Андрія немає почуттів до неї. Огнєвіч ж побачила це лише після переглядів телевипусків шоу, а у фіналі обирала серцем.
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Реакція мережі на вчинок Андрія Задворного
Коли у пост-шоу Андрій оголосив, що став ініціатором розриву з "Холостячкою", оскільки в нього зникли почуття, то приголомшив всю країну. У коментарях під публікаціями цієї новини на офіційній сторінці проєкту та Андрія Задворного з'явилося чимало гнівних коментарів.
- "Який він бридкий".
- "Який він слизький, не щирий, відштовхує від себе. Неприємна людина. Златі бажаю жіночого щастя".
- "Не розуміла вибору Злати. Андрій одразу здавався мені не щирим і не відповідальним. Шкода Злату. Андрій боягуз!"
- "Несподівано? Ні!"
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Та є й ті, хто підтримує Андрія Задворного:
- "Точно вирізали якийсь момент з ефіру. Але, я думаю, що є проблема в тому, що в Злати дуже великі запити і, можливо, Андрій не хотів цього озвучувати. Я поважаю його за те, що він просто сказав свою позицію і мовчав. Як людину, його можна зрозуміти. Зробили так, ніби він винен, а Злата ангел".
- "Зараз буде багато хейту, але я так хочу тебе підтримати. Ти все зробив правильно, не зважай на цю лавину можливої ненависті. Щастя тобі та майбутнього взаємного кохання!"
- "Я все-таки вважаю, що ви чогось не договорюєте в своїй історії з розставанням, але ви молодець, що взяли на себе відповідальність озвучити все".
Злата Огнєвіч та Андрій Задворний / Фото з інстаграму шоу
Також чимало глядачів вважають, що такий розвиток подій – це лише сценарій творців проєкту.
- "Як же Злата погодилася на такий принизливий сценарій для себе?"
- "Не вірю! Скільки заплатили Андрієві? Вони з Максимом до фіналу були разом. Чим більше трешу, тим вищі рейтинги!"
- "Що ми й очікували. Все очевидно. Ніяких почуттів в Андрія і Злати не було. Ви думаєте, що глядачі – ідіоти? Наступного разу постарайтеся показати нам щирі емоції, а не туфту. А ні, то не бачити вам рейтингів і прибутку. І я буду рада. Звісно, це шоу, але так обманювати глядачів – не вихід!"