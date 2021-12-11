После финала Злату раскритиковали за ее выбор, поскольку большинство зрителей были уверены, что у Андрея нет чувств к ней. Огневич же увидела это только после просмотров телевыпусков шоу, а в финале выбирала сердцем.

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Реакция сети на поступок Андрея Задворного

Когда в пост-шоу Андрей объявил, что стал инициатором разрыва с "Холостячкой", поскольку у него исчезли чувства, то ошеломил всю страну. В комментариях под публикациями этой новости на официальной странице проекта и Андрея Задворного появилось немало гневных комментариев.

"Какой он гадкий".

"Какой он скользкий, не искренний, отталкивает от себя. Неприятный человек. Злате желаю женского счастья".

"Не понимала выбора Златы. Андрей сразу казался мне не искренним и безответственным. Жаль Злату. Андрей трус!"

"Неожиданно? Нет!"

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Но есть и те, кто поддерживает Андрея Задворного:

"Точно вырезали какой-то момент из эфира. Но, я думаю, что проблема в том, что у Златы очень большие запросы и, возможно, Андрей не хотел это озвучивать. Я уважаю его за то, что он просто сказал свою позицию и молчал. Как человека, его можно понять. Сделали так, будто он виноват, а Злата ангел".

"Сейчас будет много хейта, но я так хочу тебя поддержать. Ты все сделал правильно, не считайся с этой лавиной возможной ненависти. Счастья тебе и будущей взаимной любви!"

"Я все-таки считаю, что вы чего-то не договариваете в своей истории с расставанием, но вы молодец, что взяли на себя ответственность озвучить все".

Злата Огневич и Андрей Задворный / Фото из инстаграма шоу

Также немало зрителей считают, что такое развитие событий – это лишь сценарий создателей проекта.