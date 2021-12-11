После финала Злату раскритиковали за ее выбор, поскольку большинство зрителей были уверены, что у Андрея нет чувств к ней. Огневич же увидела это только после просмотров телевыпусков шоу, а в финале выбирала сердцем.
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Реакция сети на поступок Андрея Задворного
Когда в пост-шоу Андрей объявил, что стал инициатором разрыва с "Холостячкой", поскольку у него исчезли чувства, то ошеломил всю страну. В комментариях под публикациями этой новости на официальной странице проекта и Андрея Задворного появилось немало гневных комментариев.
- "Какой он гадкий".
- "Какой он скользкий, не искренний, отталкивает от себя. Неприятный человек. Злате желаю женского счастья".
- "Не понимала выбора Златы. Андрей сразу казался мне не искренним и безответственным. Жаль Злату. Андрей трус!"
- "Неожиданно? Нет!"
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Но есть и те, кто поддерживает Андрея Задворного:
- "Точно вырезали какой-то момент из эфира. Но, я думаю, что проблема в том, что у Златы очень большие запросы и, возможно, Андрей не хотел это озвучивать. Я уважаю его за то, что он просто сказал свою позицию и молчал. Как человека, его можно понять. Сделали так, будто он виноват, а Злата ангел".
- "Сейчас будет много хейта, но я так хочу тебя поддержать. Ты все сделал правильно, не считайся с этой лавиной возможной ненависти. Счастья тебе и будущей взаимной любви!"
- "Я все-таки считаю, что вы чего-то не договариваете в своей истории с расставанием, но вы молодец, что взяли на себя ответственность озвучить все".
Злата Огневич и Андрей Задворный / Фото из инстаграма шоу
Также немало зрителей считают, что такое развитие событий – это лишь сценарий создателей проекта.
- "Как же Злата согласилась на такой унизительный сценарий для себя?"
- "Не верю! Сколько заплатили Андрею? Они с Максимом до финала были вместе. Чем больше трэша, тем выше рейтинги!"
- "Что мы и ожидали. Все очевидно. Никаких чувств у Андрея и Златы не было. Вы думаете, что зрители – идиоты? В следующий раз постарайтесь показать нам искренние эмоции, а не туфту. А нет, то не видать вам рейтингов и прибыли. И я буду рада. Конечно, это шоу, но так обманывать зрителей – не выход!"