38-річний бізнесмен зі Львова бачив своє майбутнє зі Златою Огнєвіч. Він зізнався "Холостячці" в коханні, був готовий переїжджати в столицю і планувати весілля. Поряд з ним в зірки горіли очі, однак за три місяці на проєкті вона полюбила іншого – Андрія Задворного, а Дмитру розбила серце.

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З фінальної церемонії чоловік пішов, не сказавши головній героїні ні слова, а поза знімальним майданчиком – пустив сльозу. Він пошкодував, що не подякував Златі за їхню історію, однак чомусь не зробив цього й у своєму інстаграмі.

Дмитро наголосив, що "Холостячка" кардинально змінила його життя. Він вперше в житті почав відкриватися, однак артистці були непотрібні його почуття.

Часом здавалося, що я проживаю найкращі дні у своєму житті. Мені навіть здавалося, що я почав хотіти вперше в житті відкриватись, але щось знову пішло не так,

– написав Дмитро.

Все ж бізнесмен щиро вірить, що зустріне ту дівчину, в яку закохається взаємно й обов'язково буде щасливий з нею.

Дмитро Шевченко / Фото з інстаграму фіналіста "Холостячки"

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Повний текст публікації Дмитра Шевченка:

Для мене це був дуже складний шлях. Ці три місяці перевернули моє життя з ніг на голову. Часом здавалося, що я проживаю найкращі дні у своєму житті. Мені навіть здавалося, що я почав хотіти вперше в житті відкриватись, але щось знову пішло не так.

Чесно, зараз, я навіть не знаю, що сказати вам, навіть не знаю, що сказати самому собі. Життя складна штука, і знайти людину, з якою закохаєшся взаємно, теж, виявляється, непросто. Але я точно знаю, що я зустріну ту людину з якою буду по-справжньому щасливий!