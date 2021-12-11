На пост-шоу "Холостячки" Злата Огнєвіч та Андрій Задворний лише згадувати, як їм було добре разом. За півтора місяця реальних стосунків чоловік нібито охолов, припинив відчувати те, що відчував. Його закоханість минула, тоді як співачка щиро зізнавалась у коханні.

До теми "Холостячка-2": як склалися стосунки Злати Огнєвіч та Андрія Задворного після проєкту

Зізнання Андрія дуже ранило "Холостячку", але в той момент активізувався інший учасник – Максим Тарапата. Саме він став її підтримкою після болісного розриву – запрошував на побачення, катав по місту ночами, дарував квіти.

Так, у мене є почуття. Я дуже радий, що в нас такі стосунки, що ми одне одного підтримуємо,

– поділився Максим Тарапата.

Поки говорити про кохання між Златою Огнєвіч і Максом зарано. Однак чоловік не виключає того, що їхня дружба може трансформуватися у справжні почуття. Зараз він дає час "Холостячці", аби її рана загоїлась.

Злата Огнєвіч і Максим Тарапата / Фото з інстаграму чоловіка

Нагадаємо, Максим Тарапата покинув проєкт "Холостячка" за крок до фіналу, в 11 випуску. Злата Огнєвіч відпустила його після знайомства з батьками зі словами, що "не може відповісти такою ж взаємністю".

Як Максим Тарапата реагував на виліт з "Холостячки"