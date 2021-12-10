Близько 12 тижнів відома співачка Злата Огнєвіч шукала кохання на проєкті "Холостячка". 25 чоловіків боролися за серце знаменитості. Бізнесмену Андрію Задворному вдалося завоювати почуття Злати. На його пропозицію у фінальному випуску вона відповіла "так".

Цікаво Часом було боляче, – Максим з "Холостячки" про ревнощі на шоу та відмову Злати

Як склалися стосунки Злати Огнєвіч та Андрія Задворного

Після завершення проєкту головна героїня разом з обранцем стала гостею пост-шоу "Холостячки" – "Як вийти заміж". Там пара зізналась, що спершу все складалося добре. У перший день після фіналу вони влаштували спільну прогулянку і весь час були разом. У Києві вони переховувалися – адже до виходу останньої серії їм не можна було з'являтися на публіці разом.

Андрій завжди дарував квіти, затишок, а Злата готувала сніданки й десерти. Романтичні побачення були неординарними. Стосунки тривали лише 1,5 місяці.

Але зараз Андрій та Злата не разом. Рішення розійтися прийняв переможець проєкту. Він помітив, що не відчуває закоханості та почуттів. Чому так сталося – Андрій і сам не розуміє. Чоловік помітив, що хоче розірвати стосунки й провів тиждень у роздумах, після чого зізнався зірці, що хоче завершити роман.

"Після таких слів мені хотілося померти у цю ж хвилину. Це такий біль, з ним може зрівнятися лише смерть коханої людини. Я не очікувала почути таких слів. Я чекала Андрія, дуже скучила, відкриваються двері, і він на порозі на мене це вивалює, абсолютно не підбираючи слів. Це було дуже жорстоко", – поділилась Злата Огнєвіч

Це був шок. Я і кричала, і плакала. Це такий момент, коли по моєму серцю проїхалися бульдозером. Просто проїхалися і розтоптали,

– зізналась "Холостячка".



Злата Огнєвіч вибрала у фіналі Андрія Задворного / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Читайте також Фіналіст "Холостячки" Дмитро Шевченко показав, як відпочивав з дівчиною

Як склалась доля інших учасників шоу: