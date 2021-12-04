Злата Огнєвіч зазначила, що дуже хвилювалася помилитися, однак вирішальний вибір робила серцем. Саме Андрію Задворному вона змогла відповісти "так".

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Злата Огнєвіч про вибір у "Холостячці"

Цей момент для артистки був довгоочікуваним. Вона щиро вірила, що зможе зустріти на проєкті справжнє кохання і сталося саме так.

"Я кохаю і готова кричати про це на весь світ. Мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною клітинкою свого тіла! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові та шепче "вірю", – написала в дописі Злата.



Злата Огнєвіч та Андрій Задворний у фіналі "Холостячки" / Фото з інстаграму співачки



Злата Огнєвіч та Андрій Задворний у фіналі "Холостячки" / Фото з інстаграму співачки



Злата Огнєвіч, Андрій Задворний і Григорій Решетник/ Фото з інстаграму співачки

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Текст публікації Злати Огнєвіч:

Такий довгоочікуваний момент для мене! Я щиро вірила, що зустріну справжнє кохання на проєкті і воно зі мною сталося!

Я знову заплющую очі та розчиняюся в моменті, коли сказала "так" Андрієві. Хочу поділитися з вами своїми почуттями.

Я кохаю і готова кричати про це на весь світ. Мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю любов кожною клітинкою свого тіла! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться в очі коханому чоловікові та шепче "вірю".