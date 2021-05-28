Юра не прийшов, – Слава Камінська розповіла, як розпрощалася з Нікітіним

На початку березня популярний дует "НеАнгели" оголосив про розпад після 15 років кар'єри. Днями Слава Камінська та Вікторія Смеюха відіграли останній відкритий концерт. Продюсер гурту Юрій Нікітін навіть не з'явився на прощальному виступі підопічних.
Відомий український продюсер Юрій Нікітін, який займався просуванням "НеАнгелів", відмовився від співпраці зі Славою Камінською та Вікторією Смеюхою після розпаду дуету. Він обіцяв всіляко підтримувати та допомагати колишнім підопічним в розвитку сольних кар'єр, однак сам навіть не з'явився на прощальному концерті гурту, який відбувся 16 травня в залі Freedom Hall.
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Вчинок експродюсера відверто розчарував Славу Камінську, яка товаришувала з ним довгих 15 років. Вона не зідзвонювалася з Юрієм Нікітіним ані перед, ані після останнього відкритого шоу.
Дивно взагалі. Ми 15 років нормально спілкувалися, товаришували, але Юра не прийшов навіть на наш останній концерт. Ну нічого, неприємність цю ми переживемо,
– поділилася співачка.
Не спілкується Слава Камінська й з колегою Вікторією Смеюхою. Оголошення про розпад "НеАнгелів" спочатку зблизило солісток, які зв'язувалися ледь не щодня, а старт сольних кар'єр – віддалив.
"Ми ніколи не були подругами. Ми були колегами. Але мені є з ким спілкуватися, їй є з ким спілкуватися", – сухо розповіла Камінська.
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Розпад гурту "НеАнгели": як це було
- Про те, що відомий дует припиняє своє існування стало відомо 4 березня. Саме продюсер "НеАнгелів" Юрій Нікітін запропонував співачкам розходитися та радив розпочинати сольні кар'єри, щоправда, вже не під його наставництвом. Відтепер дует виступатиме тільки на корпоративах і закритих вечірках.
- Слава Камінська готувалася до розпаду "НеАнгелів" і зібрала свою команду ще до оголошення про закриття проєкту. Вона обрала сценічне ім'я SLAVA KAMINSKA та пообіцяла, що її сольна кар'єра буде без страждань. Вона співатиме лише про щасливі стосунки та ідеальних чоловіків. Так, артистка вже презентувала два треки – "911" та Slava Bogu.
- Вікторія Смеюха також почала сольну кар'єру. Вона працюватиме під псевдонімом VIKTORIA. Днями співачка випустила першу пісню "Ми не ангели".