Юра не прийшов, – Слава Камінська розповіла, як розпрощалася з Нікітіним

На початку березня популярний дует "НеАнгели" оголосив про розпад після 15 років кар'єри. Днями Слава Камінська та Вікторія Смеюха відіграли останній відкритий концерт. Продюсер гурту Юрій Нікітін навіть не з'явився на прощальному виступі підопічних.

Відомий український продюсер Юрій Нікітін, який займався просуванням "НеАнгелів", відмовився від співпраці зі Славою Камінською та Вікторією Смеюхою після розпаду дуету. Він обіцяв всіляко підтримувати та допомагати колишнім підопічним в розвитку сольних кар'єр, однак сам навіть не з'явився на прощальному концерті гурту, який відбувся 16 травня в залі Freedom Hall.

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Вчинок експродюсера відверто розчарував Славу Камінську, яка товаришувала з ним довгих 15 років. Вона не зідзвонювалася з Юрієм Нікітіним ані перед, ані після останнього відкритого шоу.

Дивно взагалі. Ми 15 років нормально спілкувалися, товаришували, але Юра не прийшов навіть на наш останній концерт. Ну нічого, неприємність цю ми переживемо,

– поділилася співачка.

Не спілкується Слава Камінська й з колегою Вікторією Смеюхою. Оголошення про розпад "НеАнгелів" спочатку зблизило солісток, які зв'язувалися ледь не щодня, а старт сольних кар'єр – віддалив.

"Ми ніколи не були подругами. Ми були колегами. Але мені є з ким спілкуватися, їй є з ким спілкуватися", – сухо розповіла Камінська.

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