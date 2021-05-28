Українська співачка, колишня солістка "НеАнгелів" Слава Камінська продовжує тішити фанів сольними композиціями. Нова пісня Slava Bogu присвячена розставанню з партнером, а також наповнена самоіронією.

До слова Солістку гурту Go_A нагородили всеукраїнською премією

Слава Камінська презентувала нове відео

Зірка випустила одразу й кліп на танцювальну композицію. В ньому вона представила свої альтер-его, які передавала через яскраві й кричущі образи. Співачка приміряла пишні сукні, аксесуари в стилі диско, перуку та оригінальний головний убір.

Режисером відеороботи виступив Сергій Ткаченко. Він і раніше співпрацював зі Славою Камінською, коли вона виступала в складі "НеАнгелів".

Дівчатка, розлучатися треба саме в такому настрої! З принцом прощаємося, коней залишаємо собі,

– з гумором прокоментувала ролик артистка.

SLAVA KAMINSKA – Slava Bogu: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Прихильники залишилися у захваті від нового кліпу Слави Камінської. Вони відзначають, що ця пісня трохи нагадує творчість Олі Полякової, однак дуже пасує образові зірки.