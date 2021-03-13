На початку березня гурт "НеАнгели" оголосив про розпад після 15 років на сцені. Продюсер Юрій Нікітін вирішив, що співачкам час розпочинати сольні кар'єри. Якщо Вікторія Смеюха тримає свої плани в секреті, то епатажна Слава Камінська встигла розповісти про майбутній репертуар.

4 березня Слава Камінська опублікувала в інстаграмі зворушливий допис, зізнавшись, що дует "НеАнгели" – це вже історія. Вона публічно подякувала колезі Вікторії за успішний 15-річний шлях в шоу-бізнесі та заявила, що йтиме далі без неї.

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Слава Камінська про сольну кар'єру

Артистка наголосила, що вже сформувала команду молодих талановитих митців і готується до записів сольних треків. Вона більше не співатиме про нерозділене кохання і зради, адже переконана, що такими піснями притягувала до себе негатив. У репертуарі Слави Камінської будуть сингли лише про щасливі стосунки та ідеальних чоловіків.

Пісні про кохання, про чоловіків, про стосунки. Тільки жодних страждань. Мені здавалося, що, коли ми співали пісні, де чоловік від мене йшов, все це я й отримувала. Я хочу жити добре, щасливо. Хочу бути коханою, щоб чоловічок був поруч,

– поділилась артистка.

Додамо, що за 15 років у складі гурту "НеАнгели" Слава Камінська пережила два розлучення – з київським бізнесменом Євгеном, з яким розійшлась 2013 року після року подружнього життя, та з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким зі скандалом розлучилася влітку 2019 року.

Слава Камінська про стосунки з Юрієм Нікітіним і Вікою

Саме продюсер гурту "НеАнгели" Юрій Нікітін ще пів року тому запропонував дівчатам сольний формат, однак в них різні амбіції, тому він не стане наставником жодної з них. Слава Камінська запевнила, що вони залишилися друзями, і, за потреби, вона обов'язково попросить його про допомогу.

Раніше артистка запевнила, що назавжди пов'язана з Вікою Смеюхою. Однак в реальному житті в дівчат напружені стосунки, що підтверджував сам Юрій Нікітін. Тому не дивно, що Слава не знає про подальші плани колеги в шоу-бізі.

"Віка більш скритна, ніж я, це я все наліво і направо. Вона мені нічого не сказала", – наголосила Слава Камінська.