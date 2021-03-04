У четвер, 4 березня, стало відомо, що успішний жіночий дует "НеАнгели" припинив своє існування після 15 років у шоу-бізнесі. Продюсер гурту Юрій Нікітін заявив, що ініціатором такого радикального рішення був саме він. Музикант усвідомлює, що співачкам варто розпочинати сольні кар'єри.

Слава Камінська та Вікторія Смеюха з липня 2006 року виступали в складі гурту "НеАнгели". Завдяки романтичним хітам про кохання виконавиці стали шалено популярними й готуються до старту сольних кар'єр. Підкорювати шоу-бізнес артистки будуть вже без знаменитого наставника Юрія Нікітіна, адже вони мають різні творчі амбіції.

Важливо Гурт "НеАнгели" розпався

Юрій Нікітін про розпад гурту "НеАнгели"

Музичний продюсер наголосив, що рішення про розпад колективу – це не спонтанний крок солісток. Саме Юрій Нікітін пів року тому вперше запропонував Славі та Вікторії сольний формат, який, на його думку, є логічним продовженням їхніх кар'єр.

Дівчата весь цей час ростуть, вони не стоять на місці. Початок сольних кар'єр – це неминучість, і я це розумію і приймаю. Тому їхній перехід з дуетного формату в формат сольних кар'єр – це абсолютно закономірна історія,

– поділився наставник "НеАнгелів".

На думку продюсера, поєднувати сольну кар'єру з роботою в колективі – це складно, адже хтось зі співачок швидше набиратиме оберти й забуде про гурт. Крім того, в учасниць досить напружені стосунки, що також унеможливлює подальший розвиток дуету.

"Мене такий формат не влаштовує, тому я запропонував розходитися на сольні кар'єри. На цьому етапі це логічне перезавантаження, яке точно на користь піде всім", – висловився Юрій Нікітін.

Юрій Нікітін про подальшу долю гурту "НеАнгели"

Як з'ясувалось, Юрій Нікітін залишатиметься продюсером гурту "НеАнгели" й співпрацюватиме зі Славою Камінською та Вікторією Смеюхою. Нових пісень, кліпів, альбомів і концертів прихильникам чекати не варто, однак весь репертуар артистки будуть виконувати на корпоративах і закритих вечірках. За словами їхнього наставника, попри те, що "НеАнгели" давно не завойовують престижні нагороди, вони активно гастролюють та виступають.

Ми продовжуємо працювати спільно. Кожна солістка окремо у своїх програмах не співатиме основні хіти "НеАнгелів". Репертуар гурту залишиться в рамках гурту,

– наголосив продюсер.

Юрію Нікітіну щиро шкода, що епоха "НеАнгелів" закінчується. Він поки не впевнений, що Славу та Вікторію замінять нові вокалістки. Зараз продюсер хоче остаточно завершити цей проєкт і лише тоді братися за нові.

Про шлях гурту "НеАнгели" в українському шоу-бізнесі читайте за посиланням