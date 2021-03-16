Під яким сценічним ім'ям виступатиме Слава Камінська
Співачка Слава Камінська після нещодавнього розпаду гурту "НеАнгели" подалась у сольну кар'єру. Жінка вирішила не вигадувати інші імена, тому скоро виступатиме як SLAVA KAMINSKA. Щодо продюсерства, то наразі вона представлятиме саму себе.
Джерело:інстаграм Слави Камінської
Зірка українського шоу-бізнесу продовжує свій творчий шлях окремо від напарниці з "НеАнгелів" Вікторії Смеюхи. Вже найближчим часом вона представить свій дебютний трек. А поки вона зізналась, що тішитиме фанатів під іменем SLAVA KAMINSKA.
Цікаво Жодних страждань, – Слава Камінська розповіла, якою буде її сольна кар'єра
"Сама собі продюсер, сама собі співачка. Дуже зручно, до речі", – відповіла на запитання одного з фанатів в інстаграм-сторіз про її подальшу кар'єру.
Слава Камінська поділилась деталями сольної творчості / Фото з інстаграм-сторіз Камінської
Окрім того Слава розповіла, чи були вони суперницями з Вікторією, як про це часто говорили в ЗМІ. Камінська наголосила, що це все брехня.
Що відомо про розпад "НеАнгелів"?
- Про завершення історії гурту стало відомо 4 березня. Про це повідомили виконавиці та продюсер Юрій Нікітін.
- Саме він і виступив ініціатором розпаду колективу, бо вважав, що це логічне продовження їхньої кар'єри як сольних артистів.
- Слава Камінська зізнавалась, що всі 15 років були дуже насиченими, проте інколи дуже складними.
- Ми зібрали підбірку найпопулярніших хітів гурту "НеАнгели", а також коротку історію творчості колективу.
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