Після розпаду гурту "НеАнгели" співачки Слава Камінська та Вікторія Смеюха вирішили розвивати сольні кар'єри. Камінська презентувала свій перший сольний трек "911".

Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська випустила перший сольний трек після розпаду дуету. Тепер зірка виступає під сценічним ім'ям SLAVA KAMINSKA.

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Слава Камінська презентувала першу композицію

Про вихід треку "911" артистка сповістила в інстаграмі. Вона опублікувала коротке відео, яке стало обкладинкою до її композиції. У пісні Слава Камінська розповідає про складні стосунки чоловіка та жінки, які заплуталися у своїх почуттях.

Пісня можна прослухати на кількох музичних цифрових платформах.

Полетіли! Мій перший усвідомлений сольний! Слухайте, коментуйте, не соромтеся. І не телефонуйте колишнім неділями,

– прокоментувала вихід пісні Слава Камінська.

Зазначимо, раніше зірка розповідала про те, якою буде її сольна кар'єра. Вона зазначала, що більше не співатиме про нерозділене кохання і зради. Тому у репертуарі Слави Камінської будуть сингли лише про щасливі стосунки та ідеальних чоловіків.

"Пісні про кохання, про чоловіків, про стосунки. Тільки жодних страждань. Мені здавалося, що, коли ми співали пісні, де чоловік від мене йшов, все це я й отримувала. Я хочу жити добре, щасливо. Хочу бути коханою, щоб чоловічок був поруч", – поділилась співачка.

Реакція мережі

Прихильники Слави Камінської вже оцінили її перший сольний трек. Здебільшого фанати вітають зірку з прем'єрою та пишуть про те, що задоволені композицією.