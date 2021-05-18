Відома співачка Вікторія Смеюха оголосила про початок сольної кар'єри на особистій сторінці в інстаграмі. Вона розповіла, що 21 травня презентує публіці свою першу пісню як сольної виконавиці VIKTORIA "Ми не ангели".

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Сольна кар'єра Вікторії Смеюхи

Співачка поділилась, що сподівається, що її сольна композиція торкнеться багатьох сердець.

Чи довго йшла? Чи готова? Нервую? – Недовго (бо всьому свій час)! Готова! Трішки. У моїй творчій кар'єрі я чітко відчувала, коли настане цей момент,

– зазначила Вікторія Смеюха.

Також зірка розмістила фото з обкладинки пісні. На світлині Вікторія постала перед камерою в образі княгині. Вона приміряла розкішну сукню та доповнила look короною.

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