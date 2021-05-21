Вікторія Смеюха офіційно розпочала сольну кар'єру як виконавиця VIKTORIA. Вона презентувала дебютний трек "Ми не ангелы".

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Перша сольна пісня Вікторії Смеюхи

Колишня солістка "НеАнгелів" зауважила, що цією піснею хоче підсумувати свою 15-річну творчу історію у відомому колективі й гучно заявити про старт нової сольної кар'єри.

"Група "НеАнгели" назавжди залишиться частиною моєї душі, адже це як дитина, якій ти даєш життя і виховуєш до дорослішання. Ось я виросла. І напевно, яким би успішним не був проєкт, приходить час, коли ти усвідомлюєш, що прийшов час рухатися далі. Та й в першу чергу формувати своє власне бачення творчості", – поділилася артистка.

Напередодні Вікторія Смеюха показала обкладинку композиції. Вікторія постала перед камерою в образі княгині. Вона приміряла розкішну сукню та доповнила look короною.

VIKTORIA – "Ми не ангелы": слухайте онлайн

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