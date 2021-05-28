Известный украинский продюсер Юрий Никитин, занимавшийся продвижением "НеАнгелов", отказался от сотрудничества со Славой Каминской и Викторией Смеюхой после распада дуэта. Он обещал всячески поддерживать и помогать бывшим подопечным в развитии сольных карьер, однако сам даже не появился на прощальном концерте группы, который состоялся 16 мая в зале Freedom Hall.

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Поступок экс-продюсера откровенно разочаровал Славу Каминскую, которая дружила с ним долгих 15 лет. Она не созванивалась с Юрием Никитиным ни перед, ни после последнего открытого шоу.

Удивительно вообще. Мы 15 лет нормально общались, дружили, но Юра не пришел даже на наш последний концерт. Ну ничего, неприятность эту мы переживем,

– поделилась певица.

Не общается Слава Каминская и с коллегой Викторией Смеюхой. Объявления о распаде "НеАнгелов" сначала сблизило солисток, которые связывались едва ли не ежедневно, а старт сольных карьер – отдалил.

"Мы никогда не были подругами. Мы были коллегами. Но мне есть с кем общаться, ей есть с кем общаться", – сухо рассказала Каминская.

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