Вважаю її справжньою українкою, – мер Борисполя розповів про несподівану допомогу від Лободи
Джерело:фейсбук Володимира Борисенка
Схоже, після повномасштабного вторгнення Росії Світлана Лобода отямилася й стала витрачати на Україну все те, що 8 років заробляла в Москві. Меру Борисполя зірка передала бус і 1,5 мільйони гривень на бронежилети.
Про війну на Батьківщині Світлана Лобода заговорила ще 24 лютого, але лише через місяць наважилася вимовити ім'я країни, яка її розв'язала. Попри це мер Борисполя Володимир Борисенко вважає її справжньою українкою. Як з'ясувалось, співачка патріотка не лише на словах, а й на ділі. Вона передала місту допомогу на мільйони гривень.
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Світлана Лобода передала бус і "броніки" для Борисполя
Лобода, яка після подій 2014 року гастролювала країною-агресоркою і гордо приймала російські нагороди, сама написала Борисенку й запропонувала допомогу.
Є цікава особистість, яка мене шокувала. Зі мною на зв'язок вийшла Світлана Лобода. По-різному можемо до неї ставитися, але після цього я вважаю її справжньою українкою,
– заявив Володимир Борисенко
"Передала нам у тероборону бусик, який ми будемо використовувати для доставки поранених, не дай Боже такі будуть, з лінії фронту. Й оплатила рахунок більш ніж на 1,5 мільйони гривень для купівлі бронежилетів та турнікетів", – розповів мер Борисполя.
Він додав, що "у мізках росіян, або людей, які раніше думали щось негативне про Україну або якось співчували Росії, зараз усе перевертається".
Мер Борисполя про допомогу Світлани Лободи: відео
Нагадаємо, Світлана Лобода разом з українськими колегами потрапила у список "неугодних артистів" Росії. Її музику прибрали з каналу RU.TV, а в кулуарах заборонили приїжджати з концертами.
Як до Лободи ставиться український шоу-біз
- Телеведуча Катя Осадча радила співачці обрати – кар'єра чи Батьківщина, бо "український паспорт треба заслужити".
- Акторці Ксенії Мішиній стало соромно, що вона пародіювала Лободу на шоу "Ліпсінк батл".
- Співачка Анастасія Приходько просила колегу "вгамувати ботокс". На її думку, таких "двож*пих" треба відрізати від України.
- Модель Даша Астаф'єва обурювалася, що Світлана Лобода "на якійсь пташиній мові сказала про маленьких людей" замість того, щоб визнати, що Росія напала на Україну.
- Шоумен Андрій Данилко не вірить сльозам гастролерки. Він відчув фальш і впевнений, що її нашуміле відео було зняте з п'ятого дубля.