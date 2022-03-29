Вважаю її справжньою українкою, – мер Борисполя розповів про несподівану допомогу від Лободи

Схоже, після повномасштабного вторгнення Росії Світлана Лобода отямилася й стала витрачати на Україну все те, що 8 років заробляла в Москві. Меру Борисполя зірка передала бус і 1,5 мільйони гривень на бронежилети.

Про війну на Батьківщині Світлана Лобода заговорила ще 24 лютого, але лише через місяць наважилася вимовити ім'я країни, яка її розв'язала. Попри це мер Борисполя Володимир Борисенко вважає її справжньою українкою. Як з'ясувалось, співачка патріотка не лише на словах, а й на ділі. Вона передала місту допомогу на мільйони гривень.

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Світлана Лобода передала бус і "броніки" для Борисполя

Лобода, яка після подій 2014 року гастролювала країною-агресоркою і гордо приймала російські нагороди, сама написала Борисенку й запропонувала допомогу.

Є цікава особистість, яка мене шокувала. Зі мною на зв'язок вийшла Світлана Лобода. По-різному можемо до неї ставитися, але після цього я вважаю її справжньою українкою,

– заявив Володимир Борисенко

"Передала нам у тероборону бусик, який ми будемо використовувати для доставки поранених, не дай Боже такі будуть, з лінії фронту. Й оплатила рахунок більш ніж на 1,5 мільйони гривень для купівлі бронежилетів та турнікетів", – розповів мер Борисполя.

Він додав, що "у мізках росіян, або людей, які раніше думали щось негативне про Україну або якось співчували Росії, зараз усе перевертається".

Мер Борисполя про допомогу Світлани Лободи: відео

Світлана Лобода разом з українськими колегами потрапила у список "неугодних артистів" Росії. Її музику прибрали з каналу RU.TV, а в кулуарах заборонили приїжджати з концертами.

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