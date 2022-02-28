З початком війни Росії з Україною деякі зірки відмовчувались, аби не втратити роботу у країні-агресорі. Такі як Лорак, Лобода, Сєдокова Тодоренко просто побажали країнам миру, не уточнюючи, яку сторону вони зайняли.

До слова Гастролерки заспівали: Лорак і Лобода нарешті відреагували на війну в Україні

Такий підхід російських гастролерок з України обурили тисячі людей, серед них – і Катю Осадчу. У нових інстаграм-сторіз вона звернулась до співачок, де попросила не мовчати, адже їхня країна – в руїнах.

Ані Лорак ми не спілкувалися вісім років. Але українка з Чернівців не може мовчати, коли її країну розстрілює Росія. Хоча тут така справа: кар'єра чи Батьківщина,

– зауважила Осадча.



Осадча написала Ані Лорак / Фото з інстаграм-сторіс Осадчої

Світлано Лобода, нас не можна назвати добрими знайомими, але може ти побачиш. Ти знаєш, як усе насправді. Дочка з мамою Нателли Крапівіної (продюсерка російського шоу на каналі "Пятница", – Showbiz 24) сидять у підвалі під обстрілами росіян. Скажи правду. Адже користуватися українським паспортом потрібно заслужити,

– звернулась Катя.



Світлана Лобода у сторіз Осадчої / Фото з інстаграму ведучої

Регіна Тодоренко, дівчина з українським паспортом та кар'єрою у Росії – не мовчи!

– написала Катерина до ведучої, яка одружена з російським виконавцем Владом Топаловим.



Осадча написала Тодоренко / Фото з інстаграму ведучої

​До теми "За мир у всьому світі": Регіна Тодоренко обурила реакцією на агресію Путіна проти нашої держави

Анна Сєдокова, не мовчи. Ти саме в Україні почала свою кар'єру, ти маєш безліч друзів і не можеш не знати, що відбувається насправді. А годуєш підписників картинками "Миру – мир". Ні, так не працює більше,

– написала жінка.



Седокова у сторіз Осадчої / Фото з інстаграму ведучої

Наразі жодна з українських співачок у Росії не відповіла на обурення Осадчої.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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