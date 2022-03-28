60-річний Ігор Кондратюк неодноразово казав, що такі зірки як Ані Лорак, Світлана Лобода, MARUV, Софія Ротару та інші, для нього давно померли. Тож їхні гірки сльози не розчулюють його й тепер.

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Ігор Кондратюк "пройшовся" по Лободі та MARUV

Пізно вср*лася Свєта Лобода. Можу їй сказати в очі. Вона для мене померла. Якби була моя воля, я б не дав їй жодного майданчика в цій країні, навіть дискотеку в Каланчаці Херсонської області,

– заявив обурений Ігор Кондратюк.

Перепало від нього і MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун), яка зірвала Україні Євробачення-2019 та чкурнула на заробітки в Моску, а тепер відмовчується про війну. Єдине, на що її вистачило, – попросити російських військовослужбовців замислитися, бо "матерям потрібні живі сини".

"Я не знаю, що робити з хворою дівчиною MARUV – на її батьківщині у Павлограді розфігачили залізничну станцію ті, для кого вона співає та показує голу дупу. Що з нею робити? Одноклітинні істоти", – висловився шоумен. Він додав, що "взяв би за шкірку" всіх гастролерок і "змусив виступати в коротких спідницях для кадирівців" у Бучі.

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Ігор Кондратюк про звання "народних" у гастролерів

Прокоментував Кондратюк і на ініціативу Ради позбавити державних нагород зіркових зрадників України. Він повністю "за" і вважає, що це треба було зробити 8 років тому, 2014-го.

"Усі прохіндеї типу Баскова, Кіркорова, ті українські співачки і співаки, які виступають у Росії, не мають права носити жодного звання. Тому що на них в'їхали російські танки, і влетіли російські літаки на українську землю. Вони були тим передовим фронтом, розвідниками, які прощупували можливості прийти сюди", – без вагань сказав телепродюсер.

Зірки-зрадники, які мають державні звання України: