У своєму відеозверненні Світлана Лобода розплакалась через те, що її близькі та рідні залишилися в Україні та страждають через обстріли Києва. Однак вона не згадала, хто саме винний в обстрілах мирних жителів й не наважилась визнати, хто є агресором.
Читайте також Гастролерка Лобода розплакалась через війну і рідних в Україні, але агресора не засудила
Ксенія Мішина засудила Лободу
Про це відеозвернення лаконічно висловилась українська акторка Ксенія Мішина. Зірка засудила такі неоднозначні висловлювання.
Нещодавно ми знімали "Ліпсінк батл" і я тебе пародіювала. Зараз мені соромно,
– написала зірка в інстаграм-сторіз.
Мішина засудила Лободу / Фото з інстаграм-сторіз
Зауважимо, Ксенія Мішина також коментувала дії Президента України Володимира Зеленського. Вона назвала його найсміливішим лідером та захопилась тим, що Зеленський постійно включений у захист держави.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!