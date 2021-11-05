Вона все ще моя дружина, – Каньє Вест досі не розлучився з Кім Кардашян

У лютому одна з найяскравіших пар Голлівуду Кім Кардашян і Каньє Веста подала на розлучення. Відтоді минуло майже дев'ять місяців, а вони досі перебувають в офіційному шлюбі. Ба більше, репер хоче повернути колишню.

Президентська кампанія Каньє Веста, яку він розгорнув влітку 2020 року, зруйнувала його шлюб зі світською левицею Кім Кардашян. Зірки намагались врятувати свій союз, однак, розсварившись ущент, вирішили розійтись офіційно. Як з'ясувалось, шлюборозлучний процес досі не завершився.

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У новому інтерв'ю Каньє Вест проговорився, що вони з Кім досі чоловік і дружина. Він нібито не бачив документи про розлучення.

Вона все ще моя дружина, ніяких документів немає,

– оголосив репер.

Ба більше, артист, який офіційно змінив ім'я на Ye, запевнив, що не був ініціатором розлучення. Він хоче повернути Кім Кардашян і виховувати чотирьох дітей у повноцінній сім'ї.

"Мої діти хочуть, щоб їхні батьки залишилися разом. Я хочу, щоб ми були разом", – додав знаменитість.

Кім Кардашян і Каньє Вест з дітьми / Фото з інстаграму світської левиці

Каньє Вест не вперше хоче повернути Кім Кардашян:

після ймовірної зради з відомою співачкою і роману з супермоделлю Іриною Шейк репер співав, що "втратив сім'ю". Він навіть розплакався на презентації альбому Donda, яка відбувалась на стадіоні Mercedes Benz в Атланті;

під час іншого перформансу зірка натякнув, що шкодує про розлучення з Кім Кардашян. У його пісні були рядки: "Кохана, повернися до мене";

після публічного розкаяння репера колишні мали побачення в одному з ресторанів Малібу, а Кім навіть вдруге одягала весільну сукню.