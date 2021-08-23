Шлюборозривний процес між Каньє Вестом та Кім Кардашян ще не завершився. Натомість останні новини про колишню пару створюють враження, що цей процес й зовсім припиниться.

Не пропустіть Ірина Шейк та Каньє Вест розійшлися, – ЗМІ

Чутки про примирення Веста і Кардашян

Нещодавно стало відомо, що репер завершив недовгі стосунки з російською моделлю Іриною Шейк. За словами інсайдерів, все сталося тому, що Каньє зайнятий роботою та вихованням дітей. Попри це, виконавець знаходить час для побачень зі світською левицею Кім Кардашян.

Папараці побачили колишнє подружжя в одному з ресторанів Малібу. Там вони були тільки удвох, без дітей. Як повідомляють джерела іноземних видань, їхні стосунки "прекрасні".

Хоч вони переживають розлучення, пара все ще проводить час разом або зі своїми дітьми. Каньє живе переважно за межами Лос-Анджелеса, але коли він у місті, вони обов'язково зустрічаються,

– наголосив інсайдер.

Невідомо, чому бачаться зірки – для розв'язання питань виховання дітей і розлучення, чи все-таки через відновлення романтичних почуттів.

Пара підтримує один одного

Світська левиця не приховує, що підтримує та буде підтримувати колишнього чоловіка. Днями вона опублікувала інстаграм-сторіз, в якому показала, що слухає в автомобілі новий альбом ексчоловіка Donda.



Кім Кардашян слухає альбом Каньє Веста / Фото з інстаграм-сторіз

Перед цим Кім Кардашян разом з усіма дітьми вже вдруге приходила на концерт Каньє Веста. Тоді як репер прямо зі сцени звернувся до знаменитості зі словами: "Я втрачаю всю свою сім'ю, кохана, повернися до мене". Потім він натякнув, що колишня дружина все ще закохана: "Час і простір – це розкіш, але ти прийшла сюди, щоб показати, що все ще закохана в мене".