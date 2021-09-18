Навколо колишньої зіркової пари Кім Кардашян та Каньє Веста досі ходять різноманітні чутки. Ще після перших новин про розлучення подружжя багато хто підозрював, що причиною розриву є зрада. Та тепер ці теорії стають схожими на правду.

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З ким зраджував Кардашян Каньє Вест

Інсайдер розповів, що американський репер зрадив дружину у 2015 році. Тоді народився перший спільний син пари – Сейнт. Зараз йому 6 років.

Каньє зраджував Кім з дуже відомою співачкою. У той час, коли це сталося, Каньє в основному жив у своїй холостяцькій квартирі в Голлівуді, щоб перебувати ближче до його студії, і він не збирався повертатися додому до Кім і новонародженої дитині. Він допізна тусувався в студії,

– пише видання.

Джерело додало, що тоді почалися важкі часи для сім'ї. Кім була тільки після пологів – вона почувалась дуже невпевненою через зайву вагу. Все лише погіршувало те, що її чоловіка не було вдома.

"Це було важко для Кім, тому що вона тільки що народила, страждала і думала, що все через те, як вона виглядає. Це сильно вплинуло на неї. Це було особливо складно в той час, коли вона була найбільш вразлива. Це дуже сумно. Вона звинувачувала себе і заприсяглася "прийти в форму“ і виглядати краще, ніж будь-коли", – поділився інсайдер.



Кім Кардашян і Сейнт / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Близьке оточення знало про зради репера

Каньє Вест нібито не приховував, що має романи "на стороні". Все це він розповідав людям, з якими близько співпрацював. Під час туру Saint Pablo Tour він зізнавався своїй команді про різноманітні сексуальні зв'язки.

Ті, хто його добре знають, нервово сміялися, в той час, як члени його команди, які тільки що приєдналися до туру, були приголомшені. Ніхто не міг повірити в те, що він говорив це на очах у всіх,

– додало джерело.

"Здавалося, що він просто втратив розум. Він бурмотів дурниці, і люди намагалися його заспокоїти й взяти під контроль. Це було насправді несамовитим видовищем, адже всі розуміли, що він гостро потребує допомоги", – приголомшив інсайдер.

Важливо, що Каньє Вест сам натякнув на те, що зраджував дружину. У пісні Hurricane з нового альбому є слова: "Ось він я, занадто багатий, йду з новою ціпонькою. І я знаю, в чому правда. Я все ще гуляю, навіть після двох дітей. Це важко переварити, коли твоє життя завжди рухається".

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