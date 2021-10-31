Після скандального розриву з Каньє Вестом Кім Кардашян приписують романи зі знаменитими чоловіками. Черговим претендентом на серце світської левиці нібито став 27-річний актор і комік Піт Девідсон. Усе тому, що вечір п'ятниці вони провели разом.

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Багатодітну матусю та ексбойфренда Аріани Гранде помітили в парку розваг Knott's Berry Farm, що в Каліфорнії. Вони покаталися на американських гірках у компанії друзів. З ними були Кортні Кардашян, її наречений Тревіс Баркер та інші. Цей вихід був схожий на побачення, адже Кім і Піт сиділи поруч і трималися за руки.

Додамо, ексклюзивні фото, на яких Кім Кардашян і Піт Девідсон тримаються за руки, дивіться на сайті видання People.

Однак інсайдери спростували чутки, що засновниця бренду SKIMS закрутила роман з коміком, молодшим на 14 років. Вони запевняють, що зірки лише друзі, тому багато часу проводять у спільній компанії.

Вони зависають у спільній компанії, тому час від часу будуть разом. Вони тусуються як друзі,

– інформують інсайдери.

Ба більше, як передає джерело Us Weekly, Кім Кардашян "виглядала дуже байдужою". У той час як Піт Девідсон нібито був зацікавлений у блогерці Стефані Шеперд, яка працювала особистою асистенткою світської левиці.

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