Після скандального розриву з Каньє Вестом Кім Кардашян приписують романи зі знаменитими чоловіками. Черговим претендентом на серце світської левиці нібито став 27-річний актор і комік Піт Девідсон. Усе тому, що вечір п'ятниці вони провели разом.
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Багатодітну матусю та ексбойфренда Аріани Гранде помітили в парку розваг Knott's Berry Farm, що в Каліфорнії. Вони покаталися на американських гірках у компанії друзів. З ними були Кортні Кардашян, її наречений Тревіс Баркер та інші. Цей вихід був схожий на побачення, адже Кім і Піт сиділи поруч і трималися за руки.
Однак інсайдери спростували чутки, що засновниця бренду SKIMS закрутила роман з коміком, молодшим на 14 років. Вони запевняють, що зірки лише друзі, тому багато часу проводять у спільній компанії.
Вони зависають у спільній компанії, тому час від часу будуть разом. Вони тусуються як друзі,
– інформують інсайдери.
Ба більше, як передає джерело Us Weekly, Кім Кардашян "виглядала дуже байдужою". У той час як Піт Девідсон нібито був зацікавлений у блогерці Стефані Шеперд, яка працювала особистою асистенткою світської левиці.
Цікаво Кім Кардашян і Каньє Вест знову разом з'явилися на публіці попри розлучення
Особисте життя Кім Кардашян після розлучення з Каньє Вестом
- Лише в лютому зірка подала документи на розлучення з репером, а вже у квітні була готова до нових стосунків. Однак вона не прагнула серйозних почуттів, бо хотіла насолодитися своєю свободою.
- Незадовго після цього Кім запідозрили в романі з репортером CNN Ваном Джонсом. У ЗМІ подейкували, що їхня багаторічна дружба переросла в щось більше.
- У травні з'явились чутки, що Кім Кардашян зустрічалась з коханим сестри Кортні Тревісом Баркером. Однак вона спростувала цю інформацію, заявивши, що вони "дружать багато років".