Відомий американський репер Каньє Вест ще не презентував 10 студійний альбом Donda у мережі. Однак він влаштував захід, на якому виконав пісні й відсвяткував ювілейну платівку.

До слова Кім Кардашян раптово відвідала вечірку колишнього Каньє Веста

Каньє Вест розчулився на пісні про сім'ю

Вечірка пройшла на стадіоні Mercedes Benz в Атланті. Каньє Вест з'явився на публіці в червоному костюмі, а також масці, яка повністю прикривала його обличчя. З нею він часто прогулюється вулицями, адже не хоче, щоб його фотографували папараці.

Хіп-хоп виконавець виконав трек Love Unconditional (у перекладі – "Любов безумовна"). У ньому був рядок про те, що Каньє "втратив сім'ю". На цьому моменті Вест не зміг стримати емоцій та розплакався.

Нагадаємо, що Кім Кардашян дивилась виступ колишнього чоловіка наживо. Вона прийшла підтримати його разом з дітьми та сестрою Хлої.

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Як Каньє Вест переживає розлучення з Кім Кардашян