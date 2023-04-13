Володимир Остапчук підтвердив стосунки з новою коханою: перше спільне фото

Ведучий Володимир Остапчук досить довго приховував нові стосунки. Пара публікувала фото зі спільними локаціями, але не показувала обличчя один одного. Тепер же Остапчук вперше оприлюднив спільне фото з коханою Катериною Полтавською.

На такий крок Остапчук пішов після анонсу свого нового шоу, продюсером якого є Катерина Полтавська. Нагадаємо, що раніше Катя розповіла, чим її підкорив зірковий ведучий.

Важливо Остапчук познайомив батьків з 22-річною коханою і показав їм будинок, який купив з ексдружиною

Володимир виставив у сторіс перше спільне фото з дівчиною та написав, що любить її.



Остапчук підтвердив стосунки з Катериною Полтавською / Скриншот з його інстаграму

Цікаво, що Катерина також вперше виставила спільне фото з шоуменом. Вона написала, що пишається Остапчуком. "Мій найкращий ведучий і чудовий чоловік", – зазначила вона.



Остапчук з новою дівчиною Катериною / Фото з її інстаграму

Очевидно, що Полтавська, повертаючись додому з Остапчуком, сфотографувалася в ліфті свого будинку. Тепер же дівчина вирішила опублікувати спільне фото в соцмережі.

Після цього Катерина поділилася ще одним фото, на якому її цілує Володимир Остапчук.



Остапчук з новою дівчиною Катериною / Фото з її інстаграму

Що відомо про стосунки Володимира Остапчука з Катериною: