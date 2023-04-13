На такой шаг Остапчук пошел после анонса своего нового шоу, продюсером которого является Екатерина Полтавская. Напомним, что раньше Катя рассказала, чем ее покорил звездный ведущий.

Важно Остапчук познакомил родителей с 22-летней любимой и показал им дом, который купил с экс-женой

Владимир выставил в сторис первое общее фото с девушкой и написал, что любит ее.



Остапчук подтвердил отношения с Екатериной Полтавской / Скриншот по его инстаграмме

Примечательно, что Екатерина также впервые выставила совместное фото с шоуменом. Она написала, что гордится Остапчуком. "Мой лучший ведущий и отличный мужчина", – отметила она.



Остапчук с новой девушкой Екатериной / Фото с ее инстаграммы

Очевидно, что Полтавская возвращаясь домой с Остапчуком, сфотографировалась в лифте своего дома. После этого Екатерина поделилась еще одним фото, на котором целует ее Владимир Остапчук.



Остапчук с новой девушкой Екатериной / Фото с ее инстаграммы

Что известно об отношениях Владимира Остапчука с Екатериной: