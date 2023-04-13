На такой шаг Остапчук пошел после анонса своего нового шоу, продюсером которого является Екатерина Полтавская. Напомним, что раньше Катя рассказала, чем ее покорил звездный ведущий.
Важно Остапчук познакомил родителей с 22-летней любимой и показал им дом, который купил с экс-женой
Владимир выставил в сторис первое общее фото с девушкой и написал, что любит ее.
Остапчук подтвердил отношения с Екатериной Полтавской / Скриншот по его инстаграмме
Примечательно, что Екатерина также впервые выставила совместное фото с шоуменом. Она написала, что гордится Остапчуком. "Мой лучший ведущий и отличный мужчина", – отметила она.
Остапчук с новой девушкой Екатериной / Фото с ее инстаграммы
Очевидно, что Полтавская возвращаясь домой с Остапчуком, сфотографировалась в лифте своего дома. После этого Екатерина поделилась еще одним фото, на котором целует ее Владимир Остапчук.
Остапчук с новой девушкой Екатериной / Фото с ее инстаграммы
Что известно об отношениях Владимира Остапчука с Екатериной:
- Ранее Катя Полтавская намекала, что ее роман с Остапчуком начался, когда он уже не был в браке с Кристиной Горняк. Так что она якобы не знает, как отбить женатого мужчину.
- Хотя СМИ и соцсети давно гудят об их романе, отношения они скрывали. Катя не показывала Остапчука в своем профиле, а он "не светился" с ней у себя, потому что "любовь надо беречь".
- Однако недавно товарищ Владимира Остапчука рассказал детали личной жизни шоумена. Он заговорил о его новом романе. "Я знаком с новой избранницей. Они милы. Я рад за Вову, как за своего друга, у него хороший вкус", – сказал он.
- Добавим, что недавно влюблены спровоцировали слухи о браке, ведь 22 февраля и Остапчук, и Полтавская опубликовали интригующие стороны из документ-сервиса "Готово", где, помимо прочего, можно оформить брак за сутки.
- Кстати, на днях Екатерина отвечала на вопросы о свадьбе. Выяснилось, что о белом платье она никогда не мечтала, но свадьбу устроить хочет. Однако для девушки это просто вечеринка, которая ничего за собой не несет.