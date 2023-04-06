Телеведучий Володимир Остапчук нещодавно вперше прокоментував розлучення, але про нові стосунки майже не говорив. Тим часом Катерина Полтавська похвалилась новим подарунком від шоумена в інстаграм-сторіз.

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Дівчина Остапчука показала новий подарунок

Катерина похвалилась новим подарунком – золотою каблучкою з діамантами із сердечком від українського бренду Guzema. До слова, на офіційному сайті така прикраса коштує 18 800 гривень.



Подарунок від Володимира / Фото з інстаграм-сторіз



Скільки коштує така каблучка / Скриншот з сайту

Цікаво, що коштовний подарунок Катерина також отримувала від коханого на 8 березня. Володимир Остапчук вручив коханій квіти та каблучку від популярного бренду Cartier за майже 45 тисяч гривень.

Чи мріє кохана Остапчука про весілля

Підписники запитали Катю, чи мріє, або ж планує мати весілля. Вона чесно відповіла, що ніколи не мріяла про це, а те весілля, яке хотіла б мати – зараз провести немає шансів.

Я ніколи не мріяла про весілля, не те щоб про білу сукню. Для мене дивно мріяти про таке. Це може бути тільки бажанням чи небажанням. Чи є бажання влаштувати весілля? Так. Але в тому форматі, в якому я його бачу, зараз це неможливо,

– поділилась журналістка.

"Мріяла я завжди (якщо говорити про стосунки) про щасливу родину, велике взаємне кохання, де є повага й турбота, а також про здорових діток. Про те, щоб він через 10 років дивився на мене так само, як на початку стосунків, щоб для мене й доньки він завжди був прикладом, а я – завжди пишалася ним. Весілля нічого за собою не несе. Це просто вечірка. Як про це можна мріяти?".



Дівчина Остапчука про весілля / Фото з інстаграм-сторіз