Володимир та Христина Остапчук так і не розповідають про розлучення, хоч у мережі вже ходять чутки про третій шлюб шоумена. Товариш телеведучого розповів про його розлучення з нотаріусинею.

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Як Остапчук пережив розлучення

Блогер Кирило Скачков зізнався, що Володимиру Остапчуку було непросто розривати стосунки з коханою. Адже вони були одружені, планували майбутнє та будували спільний будинок.

Точно нелегко йому було, як будь-якій людині, яка закінчила стосунки. Тим паче це не просто стосунки, а сімейне життя. Достатньо важко через це проходити,
– розповів друг шоумена.

Про нові стосунки

Володимир Остапчук вже познайомив друзів з новою обраницею Катериною Полтавською. Блогер поділився, що радий за свого товариша.

"Я знайомий із новою обраницею. Вони завжди милі. Я радий за Вову, як за свого друга. Я радий за його обраницю, як за свою подругу, і бажаю їм щастя. У Вови гарний смак".

Чутки про одруження Остапчука

  • Ведучий та його 22-річна дівчина нещодавно спровокували чутки про одруження. Вони поділилися фото з документ-сервісу "Готово", де, крім іншого, можна оформити шлюб за добу. В мережі припустили, що пара могла одружитися. Катерина підписала кадр датою: 22.02.2023 і поставила сердечко.
  • Після цього Катерина Полтавська у своєму інстаграмі назвала Володимира "чоловіком", хоч раніше називала хлопцем. Але, можливо, це лише плітки і провокація – у дівчини не було видно обручки на пальці, і офіційно пара нічого не підтвердила.