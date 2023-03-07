Володимир та Христина Остапчук так і не розповідають про розлучення, хоч у мережі вже ходять чутки про третій шлюб шоумена. Товариш телеведучого розповів про його розлучення з нотаріусинею.
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Як Остапчук пережив розлучення
Блогер Кирило Скачков зізнався, що Володимиру Остапчуку було непросто розривати стосунки з коханою. Адже вони були одружені, планували майбутнє та будували спільний будинок.
Точно нелегко йому було, як будь-якій людині, яка закінчила стосунки. Тим паче це не просто стосунки, а сімейне життя. Достатньо важко через це проходити,
– розповів друг шоумена.
Про нові стосунки
Володимир Остапчук вже познайомив друзів з новою обраницею Катериною Полтавською. Блогер поділився, що радий за свого товариша.
"Я знайомий із новою обраницею. Вони завжди милі. Я радий за Вову, як за свого друга. Я радий за його обраницю, як за свою подругу, і бажаю їм щастя. У Вови гарний смак".
Чутки про одруження Остапчука
- Ведучий та його 22-річна дівчина нещодавно спровокували чутки про одруження. Вони поділилися фото з документ-сервісу "Готово", де, крім іншого, можна оформити шлюб за добу. В мережі припустили, що пара могла одружитися. Катерина підписала кадр датою: 22.02.2023 і поставила сердечко.
- Після цього Катерина Полтавська у своєму інстаграмі назвала Володимира "чоловіком", хоч раніше називала хлопцем. Але, можливо, це лише плітки і провокація – у дівчини не було видно обручки на пальці, і офіційно пара нічого не підтвердила.