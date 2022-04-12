Анна Трінчер важко переживає розлуку зі столицею, домом, рідними. Виконавиця мріє про повернення у мирний Київ, де разом з найріднішими святкуватиме перемогу України у цій жорстокій війні.

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Яку посилку Анна Трінчер отримала від бабусі

Бабуся Анни залишилася в Києві. Дівчина попросила її піти на квартиру, де мешкала, та передати дещо з речей, оскільки Трінчер поспіхом їхала з Києва і майже нічого не брала з собою. До речей бабуся додала маленьку милу іграшку, фотографії та повідомлення, яким прагнула підняти бойовий дух.

Путлер і всі …. – здохніть нах*й! Українці, перемога за нами! Твоя бабуля,

– написала бабуся Трінчер.

Що Анна Трінчер отримала від бабусі / Фото з інстаграму співачки

У коментарях підписники артистки передають вітання її бабусі та дякують за такі слова.