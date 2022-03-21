Українська столиця й далі потерпає від ворожих снарядів. У неділю ввечері обстріляли Подільський район. Ракети влучили у величезний торгівельний центр Retroville, який співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин вважали місцем свого кохання. Саме там зірка відповіла "так" коханому.

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Анна Трінчер про ракетний удар по ТЦ Retroville, де їй освідчувався Волошин

Вони знищили місце нашого кохання. Скільки спогадів… 8 людей загинуло… Немає слів. Ненавиджу всіх, хто причетний до цього. Коли закінчиться цей жах, ми відбудуємо тебе, Retroville.

– пообіцяла Анна Трінчер.

"Передивлюся і так хочеться повернутися у цей час, де найбільшою проблемою було усвідомлення того, що ти офіційно більше не холостячка", – зізналась блогерка.

Реакція Анни Трінчер на ракетний удар по ТЦ Retroville: фото

Як Олександр Волошин освідчувався Анні Трінчер

22 жовтня Олександр Волошин покликав 20-річну Анну Трінчер заміж. Аби здивувати кохану, скандальний пранкер влаштував феєричне байк-шоу на парковці ТЦ Retroville.

Дівчину привезли туди на елітному спорткарі, а він вручив величезний букет червоних троянд і каблучку від люксового бренду Cartier, яка коштувала йому 2,5 тисячі доларів! Після "так" Анни Трінчер для наречених був салют і співала Jerry Heil.

Олександр Волошин освідчився Анні Трінчер: дивіться відео онлайн