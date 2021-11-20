Зірка серіалу "Школа" та улюблениця підлітків Анна Трінчер заручилась з коханим усього через пів року стосунків. Як 20-річна дівчина, так і її 24-річний кавалер готові до шлюбу, однак проти весілля виступила сім'я артистки.

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Чутки про майбутнє освідчення дійшли до мами та бабусі співачки раніше, ніж до неї самої. Так, жінки образились на доньку та онуку, що та не порадилась з ними перед таким серйозним рішенням. "Я не очікувала від тебе такого. Як ти могла? На весілля можете не запрошувати", – чула Анна Трінчер від рідних.

Мамо, ви з бабусею щойно зіпсували мені найважливіший сюрприз у житті,

– заявляла артистка у відповідь.

Анна Трінчер з бабусею / Фото з інстаграму співачки

Навіть після сварки з сім'єю дівчина прийняла каблучку від Волошина. Блогер, відомий скандальним розіграшем з iPhone та розбірками з поліцією, вручив коханій омріяний перстень від Cartier. Цей момент з закоханими розділили друзі та родичі хлопця – мама й молодший брат. Тоді як рідні Анни Трінчер на подію не приїхали.

"Ні бабуся, ні мама, ні тітка – найближчі люди, які повинні бути в цей момент поряд, не підтримали мене", – зізналась співачка.

Зауважимо, весілля-вечірку Анна Трінчер та Олександр Волошин планують на літо 2022 року. Дівчина сподівається, що до цього часу зможе переконати рідних, що блогер гідний стати її чоловіком.