Артистка закликала всіх відомих людей припинити брехати і розповісти правду багатомільйонній аудиторії шанувальників.

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Анна Трінчер звернулася до російських знаменитостей

На Росії проживають чимало відомих людей, які підтримують війну проти України. Анна Трінчер не втрималася і вкотре емоційно звернулася до всіх артистів, блогерів, тік-токерів, хто поширює неправдиву інформацію щодо ситуації в нашій державі.

Якщо ви не знаєте, що сказати, написати, якщо самі дезінформовані, то напишіть мені. Я розповім все, що переживає український народ! Я розкажу і покажу, як помирають діти, як вони сидять в темних сирих підвалах без води та їжі, хворіють від холоду!

– звернулась артистка.

Вона наголосила, що насамперед звертається до тих, хто поїхав з України працювати в Росію: "Я вас не засуджую. Але зараз не час мовчати! Не час говорити, що в кожного своя думка. Тут ваші сім'ї. В жаху! У підвалах! Як ви дивитиметесь їм в очі?".

Звернення Анни Трінчер до російських зірок: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, війну Росії проти України підтримали чимало російських зірок. Серед них – Тіна Канделакі, Микола Басков, Ані Лорак та багато інших.

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