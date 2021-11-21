22 жовтня українська співачка й блогерка Анна Трінчер заручилась зі скандальною зіркою тіктоку Олександром Волошином. Йому однозначно вдалося здивувати кохану.

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Скільки коштує обручка Трінчер

Коробочку з обручкою Волошину спустили згори. Олександр вручив Анні обручку з діамантом від елітного бренду Cartier.



Олександр Волошин вручив Трінчер каблучку від Cartier / Фото з інстаграму Анни Трінчер

В інстаграм-сторіз хлопець поділився, що кільце обійшлося йому у 2500 доларів (понад 66 тисяч гривень). До того ж він заплатив окремо за доставку – ще 500 доларів (приблизно 13 тисяч гривень).



Волошин про ціну обручки / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про заручини Анни Трінчер