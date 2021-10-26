Вишукано та жіночно: осінні виходи іспанської королеви Летиції
Джерело:24 канал
Королева Летиція восени часто з'являється на публіці. Для виходів вона обирає елегантні костюми та сукні. Які нові образи Її Величність продемонструвала у вересні та жовтні – дивіться далі.
Королева Летиція є прикладом для багатьох жінок. Вона завжди елегантна, має смак в одязі та підбирає вбрання відповідно до подій, яких восени було чимало.
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Осінні аутфіти королеви Летиції
- У білому костюмі та сірому піджаку королева проводила доньку на навчання. Тоді монаршу сім'ю сфотографували в аеропорту.
Король і королева Іспанії провели доньку на навчання / Фото Getty Images
- На церемонії нагородження премією Retina ECO Awards вона з'явилась у бюджетній чорній сукні від екологічного бренду Maria Malo за 4 тисячі гривень.
Королева Летиція в чорній сукні / Фото Getty Images
- У світлій блузці та спідниці з квітковим принтом Летиція зустрілася в Мадриді з президентом Чилі.
Королева Летиція у світлій блузці та спідниці / Фото Getty Images
- У місті Суера, що на сході Іспанії, Летиція зустрічалася зі школярами. Тоді для нового виходу обрала білу сорочку та темно-сині штани.
Летиція в білій блузці та темно-синіх штанах / Фото Getty Images
- У музей Ель Прадо, що в Мадриді, Її Величність приїжджала у вишуканій ніжно-блакитній сукні.
Королева Летиція в блакитній сукні / Фото Getty Images
- Летиція приймала президентське подружжя Колумбії в королівському палаці. На урочистий прийом вона одягала розкішну червоню сукню.
Королева Летиція з чоловіком приймає гостей / Фото Getty Images
- У чорній шкіряній сукні королева Іспанії була на фіналі наукового конкурсу Famelab Spain 2021.
Королева Летиція в чорній шкіряній сукні / Фото Getty Images
- На врученні Національної премії в галузі культури в музеї Прадо в Мадриді королева була в стриманій сукні сірого кольору.
Іспанські король та королева / Фото Getty Images
- Її Величність відвідала відкриття нової виставки Гойї в Fondation Beyeler в Базелі. У Швейцарії Летиція одягала темно-зелений вовняний светр і спідницю довжини міді з оригінальним принтом.
Королева Летиція у Швейцарії / Фото Getty Images
- Для офіційної зустрічі в Мадриді Її Величність обрала речі від бренду Hugo Boss: чорну блузку та блакитну спідницю-олівець.
Королева Летиція в блузці та спідниці / Фото Getty Images
- На церемонії вручення нагород принцеси Астурійської Її Величність поставала перед публікою двох образах: сукні кольору хакі та чорній сукні з пишною спідницею.
Королева Летиція з чоловіком і доньками / Фото Getty Images
Королева Летиція з чоловіком і доньками / Фото Getty Images