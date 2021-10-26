Вишукано та жіночно: осінні виходи іспанської королеви Летиції

26 жовтня 2021 , 21:20
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Джерело:

24 канал

Королева Летиція восени часто з'являється на публіці. Для виходів вона обирає елегантні костюми та сукні. Які нові образи Її Величність продемонструвала у вересні та жовтні – дивіться далі.

Королева Летиція є прикладом для багатьох жінок. Вона завжди елегантна, має смак в одязі та підбирає вбрання відповідно до подій, яких восени було  чимало.

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Осінні аутфіти королеви Летиції


Король і королева Іспанії провели доньку на навчання / Фото Getty Images

  • На церемонії нагородження премією Retina ECO Awards вона з'явилась у бюджетній чорній сукні від екологічного бренду Maria Malo за 4 тисячі гривень.


Королева Летиція в чорній сукні / Фото Getty Images


Королева Летиція у світлій блузці та спідниці / Фото Getty Images


Летиція в білій блузці та темно-синіх штанах / Фото Getty Images


Королева Летиція в блакитній сукні / Фото Getty Images

  • Летиція приймала президентське подружжя Колумбії в королівському палаці. На урочистий прийом вона одягала розкішну червоню сукню.


Королева Летиція з чоловіком приймає гостей / Фото Getty Images


Королева Летиція в чорній шкіряній сукні / Фото Getty Images


Іспанські король та королева / Фото Getty Images


Королева Летиція у Швейцарії / Фото Getty Images


Королева Летиція в блузці та спідниці / Фото Getty Images


Королева Летиція з чоловіком і доньками / Фото Getty Images


Королева Летиція з чоловіком і доньками / Фото Getty Images

Автор: Христина Кобак